С начала года в уральских регионах выявили 37 "черных кредиторов"

В УрФО за девять месяцев 2020 года, по данным Уральского ГУ Банка России, было выявлено 37 "черных кредиторов", которые не имели разрешения на ведение деятельности. Из них 10 - в Свердловской области. Материалы по ним переданы в правоохранительные органы.

Чаще всего нелегалы маскируются под микрофинансовые организации. На первый взгляд, они выдают займы на очень "скромных" условиях, однако график платежей составлен так, что гражданин не в состоянии погасить долг. Если с легальной МФО можно договориться о реструктуризации, кроме того, их деятельность регулируется законодательно (к примеру, установлен максимум процентов, начисляемых по потребительским займам), то "черные кредиторы" такие ограничения не соблюдают.

Также на территории Среднего Урала выявлены организации, выдававшие себя за ломбарды. Они работали как комиссионные магазины: не оформляли "залоговых билетов" и могли продать заложенную вещь в любое время.

- Выдавать кредиты и займы на постоянной основе могут только банки, МФО, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Информация обо всех легальных участниках финансового рынка есть на сайте Банка России и в мобильном приложении "ЦБ онлайн", - говорит начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.