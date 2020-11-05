С начала года в уральских регионах выявили 37 "черных кредиторов"

Новости

Жителя Кубани осудили за истязание и убийство падчерицы 11:36
В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков 11:20
В Омске работники аэропорта заплатили 600 тысяч за повреждение самолета 11:05
В Москве зарегистрировано 5255 новых случаев COVID-19 10:46
Создателей белорусского Telegram-канала обвинили по трем статьям 10:42
Штаб Байдена создал сайт, посвященный переходу власти к новому президенту 10:29
Тренер "Краснодара" не нашел оправданий после поражения от "Севильи" 10:17
Националисты Латвии предложили запретить агитацию на русском языке 10:16
В Финляндии молодых политиков обвинили в расизме 09:50
В Литве сократилось число учеников в русских школах 09:44
В оборонном институте США замечены модели "Арматы" и "Терминатора" 09:39
В Подмосковье за сбыт фальшивых денежных купюр задержана супружеская пара 09:32
Для снижения заболеваемости в Москве продлена дистанционка для 6-11 классов 09:25
Более 650 тысяч консультаций провели врачи центра телемедицины 09:21
Еще 3670 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:19
Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников до 22 ноября 09:03
Коронавирусом в мире заболели свыше 48 миллионов человек 08:32
Пятого ноября воздух в Москве прогреется до +10 градусов 07:58
В Тюмени хирурги перекроили сердце младенцу с редчайшей патологией 07:55
На Ямале поезд столкнулся с машиной, водитель погиб 07:30
Специалист развеял миф о влиянии чеснока и лука на иммунитет 07:20
Байден готовится побить рекорд по числу полученных на выборах голосов 06:53
Рейтинги спецэфиров на ТВ по итогам выборов в США оказались низкими 06:34
Штаб Трампа потребовал приостановки подсчета голосов еще в одном штате 05:20
Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор 04:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
05.11.2020 11:16
Рубрика: Происшествия

С начала года в уральских регионах выявили 37 "черных кредиторов"

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)

В УрФО за девять месяцев 2020 года, по данным Уральского ГУ Банка России, было выявлено 37 "черных кредиторов", которые не имели разрешения на ведение деятельности. Из них 10 - в Свердловской области. Материалы по ним переданы в правоохранительные органы.

Фото: iStock
Как не попасться на удочку аферистов в интернете

Чаще всего нелегалы маскируются под микрофинансовые организации. На первый взгляд, они выдают займы на очень "скромных" условиях, однако график платежей составлен так, что гражданин не в состоянии погасить долг. Если с легальной МФО можно договориться о реструктуризации, кроме того, их деятельность регулируется законодательно (к примеру, установлен максимум процентов, начисляемых по потребительским займам), то "черные кредиторы" такие ограничения не соблюдают.

Также на территории Среднего Урала выявлены организации, выдававшие себя за ломбарды. Они работали как комиссионные магазины: не оформляли "залоговых билетов" и могли продать заложенную вещь в любое время.

- Выдавать кредиты и займы на постоянной основе могут только банки, МФО, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Информация обо всех легальных участниках финансового рынка есть на сайте Банка России и в мобильном приложении "ЦБ онлайн", - говорит начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Курганская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом и Нагорный Карабах
Россияне увеличили объем наличных на руках до 12 трлн рублей
Штаб Трампа потребовал приостановки подсчета голосов еще в одном штате
В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков
Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя