Эксперты уверены: связанный с пандемией экономический спад вскоре сменится ростом, в том числе и поставок за рубеж. Для поддержки международной деловой активности отечественных компаний Российский экспортный центр (РЭЦ) с 26 ноября запускает электронный сервис, работающий по принципу одного окна.

Специалисты подсчитали: только чтобы получить ответ на запрос о предоставлении субсидии на транспортировку, экспортеру приходится взаимодействовать с различными ведомствами 17 раз. А сама заявка готовится не менее двух месяцев. Впрочем, это неудивительно: объем предоставляемой документации - до 600 коробок с бумагами. Саму же субсидию экспортеру зачастую приходится ждать 440 дней - больше года.

Если для большого бизнеса это не так страшно - у него есть финансовые и людские резервы, то для малых и средних компаний становится непреодолимым препятствием. Попытки разбюрократизировать процессы взаимодействия экспортеров и государства предпринимались и раньше, но до идеала им далеко. Новый сервис РЭЦ может стать прорывом.

- Клиентоцентричная модель позволяет экспортерам получить все необходимые услуги. Она, как карта метро, по разветвленной сети которой каждый может выйти к нужной станции. Например, кто-то нуждается только в информации, в аналитических материалах, кто-то уже готов к участию в выставках и бизнес-миссиях, - рассказала директор РЭЦ Вероника Никишина.

Модель экономического развития Челябинской области показывает высокую устойчивость к внешним вызовам и угрозам

Здесь сгруппированы сразу все необходимые сервисы, от государственных (например, валютный контроль) до помощи в поиске российского поставщика и иностранного покупателя. Для получения господдержки не нужно будет собирать множество бумаг: после заполнения заявки в "Личном кабинете" экспортер тут же получает ответ, на что он может рассчитывать. При этом система сама при необходимости собирает дополнительную информацию о заявителе.

Уральские эксперты надеются, что единое окно действительно облегчит жизнь бизнесу.

- Раньше предприниматели работали с местной ТПП, министерством международных и внешнеэкономических связей региона, а теперь смогут выходить на мировой рынок напрямую. К тому же РЭЦ обещает предоставить базу контактов потенциальных зарубежных покупателей. Это удобно - отпадает необходимость создавать аналогичный региональный банк, да и компанию скорее заметят за рубежом посредством большого странового сервиса, - считает руководитель центра региональных компаративных исследований Института экономики УрО РАН Елена Андреева.

Между тем ученые этого института провели серьезное исследование влияния пандемии на внешнеторговый оборот регионов УрФО. Как отмечает старший научный сотрудник лаборатории экономической генетики регионов Елена Шамова, если на протяжении последних лет внешняя торговля росла, то в этом году отмечено снижение - за счет сокращения экспорта. Впрочем, спад в Свердловской и Челябинской областях оказался гораздо меньше, чем в России в целом, а в ЯНАО даже зафиксирован рост внешних поставок.

Наиболее динамично - на 35 процентов - в округе рос экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий, на 24 процента увеличились поставки машин и оборудования. Текстиля и обуви вывезли больше на 26, а продовольствия и сельхозсырья - на 17 процентов. Даже экспорт кожи и пушнины вырос на 5 процентов, но доля всех этих товаров в общем объеме округа не слишком велика. А вот 24-процентное снижение поставок минеральных продуктов (в эту группу входят топливно-энергетические ресурсы) весьма ощутимо, ведь они в структуре экспорта УрФО занимают львиную долю - 62 процента.

- Регионы, имеющие специализацию в топливно-энергетической сфере, получили негативные эффекты, связанные с ценовой конъюнктурой, а также с падением спроса из-за снижения активности основных зарубежных потребителей. Поэтому в ХМАО и Тюменской области существенно сократился экспорт в денежном выражении. Между тем субъекты с несырьевым экспортом продемонстрировали устойчивость. Наиболее интересен пример Челябинской области, где отмечается не только рост экспорта, но и сокращение импорта. Модель экономического развития этого региона показывает высокую устойчивость к внешним вызовам и угрозам, - поясняет Елена Шамова.

В экспортных корзинах Свердловской и Челябинской областей минеральные продукты занимают всего три процента. Уральские регионы в основном продают за рубеж металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспортные средства. Причем если Средний Урал уменьшил экспорт в страны СНГ и сохранил объемы поставок в дальнее зарубежье, то соседний регион увеличил цифры по обоим направлениям. К слову, Челябинская область - единственный субъект УрФО, где внешнеторговый баланс в первом полугодии 2020 года вырос на 87 процентов.

При этом, по оценке ученых-экономистов, уральские предприниматели задействовали далеко не все экспортные возможности. Елена Андреева считает, что сегодняшняя ситуация позволяет не только увеличивать поставки традиционных изделий, скажем машин, но и развивать новые направления - экспортировать фармацевтическую, сельскохозяйственную продукцию. А новые инструменты развития открывают зарубежные рынки для более широкого круга российских компаний.