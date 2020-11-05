В 2021 году компании по переработке леса могут взять льготные кредиты

В следующем году планируется запуск программы по льготному кредитованию. Ее задача - развивать лесопереработку в нашей стране. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Это особенно актуально в преддверии запрета вывоза необработанного леса за границу в 2022 году. Есть опасения, что работники лесозаготовительных предприятий в небольших городах и поселках могут лишиться работы. За год лесоперерабатывающие предприятия построить невозможно, как и заготавливать древесину впрок. Что будет с этими людьми? Об этом я и спросила главу Рослесхоза.

"Тревога людей, работающих на заготовке леса, конечно, понятна. Но план декриминализации лесной отрасли включает в себя не только запрет на вывоз круглого леса, но и, прежде всего, поддержку малых и средних предприятий, - успокоил Сергей Аноприенко. - Так что людей мы, конечно, не бросим. Мы сейчас активно решаем в том числе и эту потенциальную проблему вместе с коллегами из Министерства промышленности и торговли".

Поставлена глобальная задача, уточнил собеседник "РГ", чтобы лес перерабатывался в нашей стране, чтобы не покупали свою же древесину в виде изделий за границей. Для этого кроме всего прочего разрабатывают и программу льготного кредитования. "Ее финансирование предполагается за счет средств Фонда развития промышленности, - уточнил Сергей Аноприенко. - И соответствующий нормативно-правовой документ сейчас разрабатывается. Я думаю, он будет готов 15 декабря. А реализация начнется уже с 1 января 2021 года".

Полный текст "Делового завтрака" с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".