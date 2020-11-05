В Челябинске мать с детьми погибли в результате взрыва газа в доме

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в частном доме по улице Даурской, в результате которого погибла женщина и ее дочь, а сын впоследствии скончался в больнице. Действия неустановленных лиц квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- 4 ноября в одном из частных домов Металлургического района произошел пожар и возгорание бытового газа, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тела местной жительницы и ее 14-летней дочери. Также, в лечебном учреждении скончался семилетний сын погибшей, доставленный туда с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, предварительно установлено, что причиной пожара мог стать врыв бытового газа. "Администрация Челябинска возьмет на себя расходы по погребению погибших, - сообщили в мэрии. - Ситуация находится на личном контроле губернатора Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой".