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05.11.2020 11:23
Рубрика: Власть

В далекой тундре на грант главы Ямала оленевод построит магазин

Текст: Елена Панова
Еще один ямалец получил грант губернатора региона на организацию своего дела.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Потомственному оленеводу Евгению Худи, известному и уважаемому во всем округе человеку, вручили сертификат на 91 700 рублей, на них он планирует открыть магазин в далекой тундре, в фактории в 120 километрах от районного центра - села Яр-Сале. В результате около 50 семей оленеводов, живущих неподалеку, будут обеспечены продуктами и необходимыми в тундре товарами.

Так что бизнес для Евгения Худи - не только возможность заработка для себя, но и помощи землякам.

Фото: iStock
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- Как только встанет лед, завезу продукты первой необходимости на факторию, - рассказал Евгений Худи. - Логистика уже отработана, техника тоже имеется. Для тундровиков магазин станет большим подспорьем, им не нужно будет тратить время и топливо на дальние поездки в поселения. С начала января новая торговая точка откроется и будет снабжать оленеводов всем необходимым круглый год.

К слову, Евгений Худи - автор стихов и рассказов о жизни оленеводов Ямала, исполнитель произведений ненецкого устного народного творчества. Он сыграл одну из ролей в первом художественном фильме на ненецком языке "Белый ягель", а также стал автором и исполнителем двух песен к этой картине. Он один из первых ненцев, вошедших в картотеку студии "Мосфильм".

Система грантов губернатора, действующая в округе, позволяет одновременно развивать социальную сферу и поддерживать предпринимателей. Так, с начала года уже десятки ямальцев получили гранты на развитие своего дела.

Сумма материальной помощи может быть различной - все зависит от значимости проекта. Так, нынешним летом в Надыме глава региона Дмитрий Артюхов вручил сертификат на 14,1 миллиона рублей руководителю крестьянско-фермерского хозяйства Александру Бородину. В Надымском районе его предприятие сегодня - единственное занимающееся добычей рыбы. Но, поскольку рыболовные участки находятся очень далеко, вести промысел можно только во время открытой воды - несколько месяцев в году.

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Грант губернатора позволит фермерам приобрести средства производства, специализированный транспорт, холодильное оборудование для организации промысла в течение всего года. Они смогут освоить новые районы, удвоить объем вылова и трудоустроить восемь человек. Добываемой рыбой планируют обеспечивать в первую очередь жителей Надымского района.

Отметим: в пандемию возможность получения материальной помощи на развитие своего дела, безусловно, приобрела особое значение. Эта система позволяет развивать малый и средний бизнес в регионе. Так, два месяца назад на Ямале подвели итоги публичного конкурса на получение грантов в образовательной сфере, в том числе и впервые в номинации "Я - педагог колледжа Ямала". Победителем стал специалист Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий Александр Яремчук. На полученные средства он планирует провести модернизацию мастерских колледжа, где будут осваивать секреты профессионального мастерства будущие специалисты автотранспортных предприятий Ямала.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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