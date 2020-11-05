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05.11.2020 07:55
Рубрика: Общество

В Тюмени хирурги перекроили сердце младенцу с редчайшей патологией

Текст: Татьяна Воробьева

Детские кардиохирурги тюменской ОКБ №1 спасли новорожденного с редчайшей патологией. Для этого врачам пришлось фактически перекроить маленькое сердечко, исправив ошибки природы, рассказала Тамара Шаргина, пресс-секретарь медицинского учреждения.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
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Малыш появился на свет у пары из Нового Уренгоя. Ребенок был желанным и долгожданным, но редкий порок сердца - общий артериальный ствол - поставил его жизнь под угрозы с первых же дней.

"При этой патологии от сердца вместо легочной артерии и аорты отходит один крупный кровеносный сосуд - такая аномалия встречается лишь у одного процента от общего числа всех врожденных патологий развития органа", - поясняют специалисты.

Изначально оперировать должны были доктора Санкт-Петербурга, но ребенок родился раньше срока и вмешательство провели кардиохирурги больницы. На операционном столе младенец оказался уже через неделю после рождения.

"Ему выполнили ювелирную по сложности радикальную коррекцию - сформировали искусственную легочную артерию, выполнили пластику бифуркации, после чего - анастомоз искусственной легочной артерии и бифуркации. Операция проходила при искусственном кровообращении с использованием современной технологии - кардиоплегии", - рассказали в пресс-службе клиники.

Сейчас малыш дышит самостоятельно, пульс и давление в норме, он хорошо набирает вес.

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