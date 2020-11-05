В Тюменской области 13-летний подросток застрелил ребенка на охоте

В обстоятельствах несчастного случая на охоте разбираются правоохранительные органы Тюменской области.

По информации региональной прокуратуры, пятого ноября в лесу недалеко от деревни Вармахли в Тобольском районе 13-летней подросток застрелил 12-летнего. От полученных ранений несовершеннолетний погиб.

"Проводится проверка того, как в данной ситуации соблюдалось законодательство об оружии, а также - как исполняли свои обязанности исполнения родители подростков. На место происшествия отправился заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев", - передает пресс-служба ведомства.