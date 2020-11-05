Рейтинги спецэфиров на ТВ по итогам выборов в США оказались низкими

Телевизионные эфиры по итогам прошедших в США выборов привлекли внимание гораздо меньшего числа зрителей, чем в 2016 году. Рейтинги программ упали. Спецвыпуски после закрытия избирательных участков посмотрели 56,9 миллиона человек. Таковы данные исследовательской компании Nielsen.

"Вечерний и ночной экспертный разбор подсчета голосов за Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в 2016 году посмотрели 71,4 миллиона человек. Противостояние Трампа и Байдена заинтересовало на 15 миллионов меньше телезрителей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Добавим, что этот рейтинг не учитывает просмотры на онлайн-платформах, популярность которых за последние годы резко выросла. В настоящий момент в США продолжается подсчет голосов избирателей по итогам всеобщих выборов, которые состоялись третьего ноября.