Результат теста Шунина на коронавирус оказался сомнительным

Тест вратаря московского "Динамо" и сборной России по футболу Антона Шунина оказался сомнительным. Игрок находится на карантине.

В четверг московское "Динамо" сообщило о сомнительном тесте на коронавирус капитана команды Антона Шунина. Как сообщается на сайте клуба, игрок сразу был изолирован от команды и сейчас находится в условиях домашнего карантина без каких-либо симптомов заболевания.

"Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба - отрицательные. О ситуации с результатами тестирования Шунина врачи "Динамо" незамедлительно известили тренерский и медицинский штаб национальной сборной России", - говорится в сообщении.

Шунин в последних матчах был основным вратарем сборной России. Он также получил вызов от Станислава Черчесова на предстоящие матчи против сборных Молдовы, Турции и Сербии.

Заменить Шунина в сборной может голкипер "Сочи" Сослан Джанаев, которого тренерский штаб включил в резервный список.