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05.11.2020 15:31
Рубрика: Общество

В Индонезии найдено 8000-летнее загадочное ритуальное захоронение

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr Shimona Kealy, ANU Фото: Dr Shimona Kealy, ANU
Фото: Dr Shimona Kealy, ANU

Археологи обнаружили на острове Алор в Индонезии крайне редкое детское захоронение, возраст которого составляет около 8000 лет. По мнению исследователей, оно были ритуальным, а потому способно помочь "раскрыть тайны мертвых".

Фото: ScienceAdvance
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Исследование издано в журнале Quaternary International, а краткий отчет о нем опубликован на сайте Австралийского национального университета (ANU).

В своей работе ученые отмечают, что археологам известно большое количество детских захоронений в этом регионе, но возраст древнейших из них не превышает 3000 лет. Однако вновь найденное захоронение гораздо старше - оно относится к периоду раннего голоцена.

Его возраст составляет около 8000 лет, и на данный момент это единственное в своем роде захоронение, найденное в данном регионе. Оно дает важное представление о практике захоронения того времени. По словам ведущего автора работы доктора Софии Сампер Карро, в пещере во время какой-то церемонии был похоронен ребенок в возрасте от четырех до восьми лет.

"Охристый пигмент был нанесен на щеки и лоб этого ребенка, а под его голову во время похорон был подложен булыжник цвета охры, - рассказала она. - Детские захоронения очень редки. Это полное захоронение - единственное, относящееся к данному периоду времени".

Фото: iStock
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Примечательно, говорит Карро, что кости рук и ног ребенка были удалены перед погребением и перенесены в другое место. Подобная ритуальная практика ранее была выявлена в нескольких древних захоронениях на островах Ява, Борнео и Флорес. Но впервые следы ритуала удаления длинных костей обнаружены в погребении ребенка.

"Мы не знаем, почему практиковалось удаление длинных костей, - говорит доктор Карро. - Вероятно, это был какой-то аспект системы верований людей, живших в то время".

К слову, анализ зубов показал, что ребенку на момент смерти могло быть от шести до восьми лет, но его скелет соответствует возрасту от четырех до пяти лет. Поэтому ученые планируют провести дальнейшие медицинские исследования. Не исключено, что маленький размер скелета был связан с питанием, окружающей средой или генетической изоляцией жителей этого острова.

"Моя более ранняя работа на острове Алор показала, что черепа взрослых здесь тоже были небольшими, - продолжает Карро. - Это были охотники-собиратели, котонные питались в основном морепродуктами. Есть свидетельства того, что насыщение организма белком только от одного источника пищи может вызывать симптомы недоедания, что влияет на рост. Хотя эти люди могли питаться и другой пищей, такой как клубни".

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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