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05.11.2020 17:56
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор выяснит, насколько здоровое питание в регионах РФ

Текст: Ирина Невинная
В рамках проекта "Здоровое питание" Роспотребнадзор при организационно-методической поддержке ФНЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи проводит мониторинг качества продуктов и состава питания разных групп населения в 24 регионах страны, - об этом сообщил сегодня научный руководитель Института питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Цель проекта - проанализировать, насколько сбалансирован традиционный рацион в том или ином регионе, задействовать местный агрокомплекс и предприятия пищевой промышленности, чтобы обогатить самые востребованные местные продукты важными для здоровья компонентами, по которым будет обнаружен дефицит.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock
Фото: NurPhoto/Getty Images
Найден суперфуд с самым большим количеством витамина, защищающего от COVID

Один из самых широко известных примеров - йодирование соли. Применять йодированную соль в общественном питании необходимо повсеместно, так как дефицит йода наблюдается у каждого второго жителя страны.

"Тема здорового питания - в центре внимания национального проекта "Демография", поскольку пищевой рацион оказывает непосредственное влияние на задачи нацпроекта по увеличению средней продолжительности жизни", - сказал Виктор Тутельян, подчеркнув, что именно повседневная еда оказывает самое существенное влияние на поддержание здоровья.

В первую очередь в проект по мониторингу состава и качества местных продуктов вошли удаленные и северные регионы страны, но в принципе ученые собираются проанализировать рацион разных групп населения во всех территориях, поскольку типы привычного питания в разных регионах существенно различаются.

Следующий шаг, по словам Тутельяна, - корректировка состава наиболее популярных и доступных продуктов (например, хлеба), обогащение их необходимыми микронутриентами, витаминами и т.д. К этой работе планируется привлекать аграриев и представителей пищевой промышленности. Подобные проекты ранее инициировали многие страны: в скандинавских странах и Исландии, например, существует практика обязательного использования еды, обогащенной витамином Д. В Институте питания также активно разрабатывают рецептуру специализированных обогащенных продуктов.

Фото: iStock
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При этом не менее важное направление - пропаганда здорового питания среди населения, поскольку каждая семья, каждый человек - это покупатель и потребитель еды, и от его личного выбора зависит очень многое. Меры, разрабатываемые в рамках нацпроекта "Демография" для формирования системы общественного здоровья, позволят создать систему мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, а также разработать и внедрить программы укрепления здоровья на рабочем месте (включая и организованное питание коллективов).

В рамках мониторинга качества продуктов и привычного рациона различных групп населения в Роспотребнадзоре исследуют 12 групп пищевой продукции по 10-15 показателям (содержание микро- и макроэлементов, включая витамины, наличие антибиотики и т. д.). В этой работе задействовано 17 лабораторий по всей стране. По словам Тутельяна, специализированные Центры, которые будут заниматься контролем еды, предполагается открыть во всех регионах.

При этом уже сейчас информация, получаемая в результате мониторинга, позволила усилить контроль за показателями качества продуктов питания на полках магазинов, а также принять новые санитарные правила и нормы, направленные на повышение качества еды.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Медицина и здоровое питание

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