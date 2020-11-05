Россияне увеличили объем наличных на руках до 12 трлн рублей

"Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост - 28,3 процента в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом, на 1 марта 2020 года, этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента", - приводятся в сообщении расчеты начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

По данным Банка России, денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, по состоянию на 1 октября достиг 12,1 трлн рублей.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий, отметил, что уход в кэш - это не специфика России, а спрос на наличность глобально вырос по всему миру из-за режима самоизоляции.

По словам экспертов, основной вклад в прирост объема наличных внесли март - рост за месяц составил 5,9 процента, и апрель - 6,6 процента. "Это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков. Сейчас этот процесс замедлился: в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего 1 процента", - пояснил Максим Осадчий.