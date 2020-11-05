Росстат подсчитал, насколько выросли цены за неделю

Инфляция за неделю с 27 октября по 2 ноября составила 0,1%, сообщил Росстат. С января цены выросли на 3,3%, год назад аналогичный показатель составлял 2,7%.

Среди продовольственных товаров снова заметнее других подорожал сахарный песок - на 2,9%. Подсолнечное масло прибавило 1,8% цены, а куриные яйца - 1,5%. В некоторых регионах рост цен на эти товары достигал 6%.

Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 1,1%, в том числе огурцы - на 8,5%, а помидоры - на 4,8%. При этом капуста стала дешевле на 1%, а яблоки - на 0,9%.

В группе медикаментов линекс прибавил 1,1% цены, бромгексин - 1%, поливитамины - 0,8%. Также подорожала зубная паста на 0,6% и детские подгузники на 0,2%.

Сорочки для мальчиков подорожали на 0,4%, а напольные электропылесосы подешевели на 0,9%, телевизоры - на 0,6%.

Цены на бензин не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,2%.