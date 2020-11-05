РСПП: "Недоступность кредитных ресурсов сдерживает развитие креативной экономики"

Объем финансирования в творческое и технологическое предпринимательство, в создание нематериальных активов не превышает 0,1% от общего потока инвестиций в экономику страны. Эта сфера остается вне интересов банковской системы.

Одной из главных тем заседания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям стал вопрос улучшения делового климата в сфере креативного предпринимательства. Компаниям, в продукте которых доминирует интеллектуальная составляющая, не меньше, чем компаниям реального сектора, на стадии масштабирования и развития бизнеса необходим доступ к банковским кредитам, подчеркнул заместитель председателя Комитета, президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев. Решить эту задачу может механизм кредитования под залог интеллектуальных прав. Однако здесь возникает барьер - с точки зрения регулятора, права интеллектуальной собственности, являющиеся основным активом для такого рода компаний, считаются залогом низкого качества.

В России первый кредит под залог интеллектуальных прав выдан в сентябре 2020 года: компания "Энергоэлемент" получила кредит от "МСП Банка", отдав в залог патентные права на два изобретения. Но праздновать успех пока рано: сумма составила всего 4,3 млн рублей под 8,5%, и сам случай стал скорее исключением, чем правилом. "На тот момент мы уже выиграли тендер на поставку продукции крупной компании с хорошей репутацией, и наш патент был структурообразующим для выполнения обязательств по этому контракту. Получение постоплаты было гарантировано. То есть у нас уже был подтвержденный денежный поток. [Для банка] стало очевидно, что доходность нашего бизнеса напрямую зависит от этой интеллектуальной собственности", - пояснил генеральный директор ООО "Энергоэлемент" Александр Логинов.

"МСП Банк", как и другие банки, ограничен в опциях, когда речь идет о выдаче кредитов под залог интеллектуальных прав, подчеркнул советник председателя правления АО "МСП Банк" Павел Ефимов: "Объекты интеллектуальных прав служат дополнительным залогом. Причем оценивать их необходимо согласно актам Банка России. По факту мы их рассматриваем по части балансовой или минимальной стоимости и стараемся не привлекать независимых оценщиков во избежание дополнительных затрат".

По словам эксперта, "МСП Банк" планирует до конца 2020 года кредитовать на 3 млрд рублей и увеличить темпы к 2022-му. Стимулировать развитие банковских продуктов, ориентированных на креативный сегмент экономики, в большем масштабе поможет режим регулятивной песочницы и создание гарантийных механизмов, считает Павел Ефимов.

Бизнес крайне обеспокоен из-за отсутствия на рынке понятного и прозрачного механизма выдачи кредитов под залог интеллектуальной собственности, считает генеральный директор группы компаний "Деловые информационные системы" Екатерина Скрыпник.

Подводя итоги, член Комитета, советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш отметил, что отсутствие общепризнанных методик оценки ликвидности нематериальных активов, в первую очередь - результатов интеллектуальной деятельности, ведет к тому, что российские банки неохотно выдают средства под залог интеллектуальных прав:

"Сейчас нужен пилотный проект для небольшой группы банков, в рамках которого для них будет предоставлен более мягкий регуляторный режим кредитования под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. По итогам эксперимента станет возможным оценить, насколько этот инструмент реально востребован среди предпринимательского сообщества и инновационных компаний. Думаю, в этом случае у нас получится убедить Центробанк пересмотреть консервативную позицию, иначе мы продолжим отставать от стран-лидеров. Пока мы говорим о перспективных объемах в 3-5 млрд рублей в год, хотя в Китае выдается порядка 30 млрд долларов кредитов под залог интеллектуальных прав. Объем гарантий фонда в Южной Корее под этот вид залога - более 40 млрд долларов. Это разница в несколько порядков".

Фондом "Сколково" в рамках программы "Цифровая экономика" подготовлены необходимые документы для реализации масштабного эксперимента и переданы в Минэкономразвития и Центральный банк Российской Федерации. С учетом мнения и представителей банков, и предпринимателей Комитет пришел к выводу о том, что новые кредитные продукты под залог интеллектуальных прав, пусть даже в экспериментальном масштабе, крайне необходимы для развития экономики.