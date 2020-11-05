Сколько денег приносит стране лесная отрасль, как идет борьба с пожарами и браконьерами, почему в России рубят меньше леса, чем вырастает каждый год на "деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Какая площадь российского леса используется для хозяйственной деятельности?

Сергей Аноприенко: В аренду пользователям передано 245 млн гектаров леса. В том числе 173 млн га передано под заготовку древесины, около 50 млн га - охотничьи угодья, еще 19 млн га арендованы с сельскохозяйственными целями. В год в российских лесах в среднем заготавливают почти 180 млн кубометров древесины. При этом объем расчетной лесосеки оценивается более чем в 700 млн кубометров в год.

Почему фактическая заготовка древесины в несколько раз меньше ее возможного объема?

Сергей Аноприенко: Лесопромышленники ориентируются на свои коммерческие интересы, а не на спущенный кем-то сверху план. Рослесхоз никаких ограничений или, наоборот, протекционистских мер для стимулирования к изменению уровня заготовки леса не применяет. Например, на Дальнем Востоке в прошлом году при расчетной лесосеке около 115 млн га было освоено 20 млн га. Вряд ли там кто-то кому-то мешал - просто спрос определил именно такой объем заготовки.

Сколько сейчас рабочих мест в отрасли? Сколько она генерирует налогов?

Сергей Аноприенко: Только в Рослесхозе и региональных органах власти, отвечающих за лес, работают 75 тысяч человек. Я не могу говорить обо всех работниках отрасли - это зона ответственности коллег из других ведомств. Всего от лесопромышленного комплекса в бюджет в прошлом году поступило порядка 145 млрд рублей. В том числе 10,7 млрд рублей - экспортные пошлины, 52,7 млрд рублей - арендные платежи. Все остальное - иные налоги и сборы.

Насколько хорошо мы знаем о реальном состоянии наших лесов?

Сергей Аноприенко: 85% работ по лесоустройству выполнены 20 и более лет назад, и это свидетельствует о состоянии нашей информации по лесам. Безусловно, необходимо знать про весь лесной фонд. Но прежде всего нужно выделить зону интенсивного использования лесов. Именно там надо провести работы в первую очередь. Потом уже заняться остальной часть лесного фонда. Сейчас минприроды подготовлен законопроект, который полномочия по этим работам заберет от регионов на федеральный уровень. Думаю, это несколько ускорит процесс. Ведь лесоустройство - дело долгое: в первый год идет подготовка материалов, на второй - их верификация на земле.

Чтобы добыть древесину, мало свалить ствол, надо его еще и вывезти из леса. Фото: wmaster890 / iStock

Львиная доля наших знаний о российском лесе - это информация, собранная еще двадцать лет назад и больше

Как изменилась ситуация с лесными пожарами? Их стало больше или меньше?

Сергей Аноприенко: Весной зачастую развитие пожаров связано с сельхозпалами, которые были запрещены в России в 2015 году. В этом году региональные власти направили в правоохранительные органы более 6 тысяч административных актов по фактам лесных пожаров. Это планомерная работа, которая проводится из года в год, но количество пожаров все равно остается на том же уровне. А в результате что получается? Приезжаешь, например, на Дальний Восток, в Сибирь все говорят: тайга горит! А где на самом деле горит, что горит и почему - раньше никто не знал. Теперь знаем. На самом деле гореть больше мы не стали. В этом году уменьшились как пройденные огнем площади, так и ущерб, причиненный огнем. Хотя в Красноярском крае и Иркутской области была аномальная погода - с конца апреля установилась жара в 35 градусов. Но в Красноярском крае удалось площадь, пройденную огнем, уменьшить в пять раз, в Иркутской области - на 70%. Спички у людей не отбирали, температура меньше не стала. Выводы делайте сами. Хотя в любом случае, чтобы я ни рассказывал, народ определяет ситуацию по дыму и гари, висящих в воздухе в своем конкретном населенном пункте. И абсолютные цифры тут никого ни в чем не убедят.

Еще одна больная тема - незаконные рубки. Какова здесь ситуация и какие перспективы?

Сергей Аноприенко: Я могу говорить лишь об отраслевой статистике. За последние пять лет количество нарушений лесного законодательства сократилось на 19%. В том числе незаконных рубок - на 12%. Будем сокращать и дальше. В 2021-2023 годах пройдут работы по созданию федерального государственного информационного ресурса. При модернизации ЛесЕГАИС будет устранен очень серьезный недостаток этой системы. Сейчас учет бревна начинается только со склада. Каким образом оно туда попало, с какой лесосеки прибыло - до сих пор нигде не отображалось. С 2021 года, как это указано в поручениях президента, мы будем отслеживать всю цепочку - от делянки и до пересечения границы при экспорте. Сейчас цепочка разомкнута в самом начале, и в такой ситуации трудно говорить о реальных объемах доли теневого рынка. Доведем все до ума - тогда и подсчитаем.

Спички у людей не отбирали, температура меньше не стала, но при этом удалось заметно сократить площадь лесных пожаров

План по декриминализации лесной отрасли принят раньше стратегии развития лесного комплекса России. С чем это связано?

Сергей Аноприенко: Стратегия была сверстана еще в начале этого года, летом минприроды внесло ее в правительство, а в конце декабря она должна быть окончательно утверждена. В ней учтены предложения всех заинтересованных сторон, новые предложения могут быть внесены и в рабочую группу при Рослесхозе, и в аппарат правительства. Стратегия определяет развитие лесного комплекса и лесной промышленности до 2030 года. А помимо этого есть и практические тактические вопросы. В их числе - план по декриминализации, набор первоочередных мер, которые надо реализовывать здесь и сейчас.

Ключевой вопрос

Сколько деревьев вы посадили собственными руками?

Сергей Аноприенко: Собственного леса у меня нет. Есть лесной фонд страны - 1,146 млрд гектаров. Вот, собственно говоря, с этим лесным фондом мы и работаем.

В этом году, как и в прошлом, мы проводим несколько акций по высадке деревьев. Например, в рамках акции "Сад Памяти" к 75-летию Победы мы посадили более 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Эта кампания приняла международные масштабы, включились все регионы России. Сейчас проходит акция "Сохраним лес". Были планы высадить 40 млн деревьев, думаю, превысим. Сколько я сам всего деревьев высадил и каких именно - уже и не вспомню. Но точно много и точно разных.

300 уголовных дел возбуждено в этом году в отношении людей, которые стали причиной пожара, 4,5 тысячи материалов на нарушителей передано в МЧС и 1,6 тысячи в МВД, по данным на 1 октября 2020 года

Партнерский вопрос

Алена Булатова, информационный холдинг "6 канал" из Талицы Свердловской области:

Лесоустройство в советское время проводилось раз в 10 лет. Последнее лесоустройство, по данным Талицкого лесничества, проводилось в 1999 году, то есть 21 год назад. Планируется выделение федеральных денежных средств на эти работы, а также на кадастровые работы для уточнения границ участков лесного фонда со смежными землепользователями?

Сергей Аноприенко: Проблема актуальности лесоустроительных материалов существует. Но границы Талицкого лесничества Свердловской области были установлены еще в 2018 году, и в 2019 году они все внесены в ЕГРН. У Рослесхоза с 2015 года нет бюджетных ассигнований на проведение кадастровых работ и такие работы не проводятся. По данным государственного лесного реестра, на территории Свердловской области расположено 31 лесничество, в 28 лесничествах установлены границы, данные о 14 из них внесены сведения в ЕГРН. Если проблема у коллег непосредственно по Талицкому лесничеству, то пусть напишут письмо с подробным вопросом, я обязательно разберусь.

Компетентно

Финансы

Региональные власти сообщают о хроническом недофинансировании работ по охране леса и лесовосстановлению. Судя по цифрам, заложенным в бюджет на 2021 год, проблема останется. Когда изменится методика расчета финансовых потребностей регионов?

Сергей Аноприенко: Методику мы будем менять. Для этого необходимо внести поправки в Лесной кодекс. С председателем Комитета по природным ресурсам и земельным отношениям Госдумы Николаем Николаевым подготовили проект поправок в Лесной кодекс. Ожидается, что положительный отзыв на этот законопроект правительство направит в Госдуму.

Параллельно мы с коллегами разработали проект новой методики, вскоре представим его на обсуждение в Совет Федерации, Государственную Думу, в Счетную палату, разошлем регионам. К бюджетному процессу 2021 года мы не успевали в любом случае, но до 2022 года время у нас есть.

В сентябре правительство приняло постановление, которое определяет порядок общего объема субвенций. Это значит, что мы должны посчитать фактические потребности регионов на исполнение переданных лесных полномочий. Определить нормативную численность регионального органа власти, нормативное количество лесопатрульной, лесохозяйственной техники. Эту работу мы завершим уже в этом году. К марту выпустим ведомственные приказы Рослесхоза, которые закрепят нормативы. Так что в 2022 год мы точно войдем с новыми закрепленными потребностями и новой методикой. Другой вопрос, обеспечит ли финансирование минфин. В следующем году будем разбираться.

Кадры

Как привлечь людей в охрану леса? Возможно, им стоит раздавать участки земли и строить дома?

Сергей Аноприенко: Безусловно, проблема стоит остро - в некоторых регионах зарплата работников лесного хозяйства ниже средней заработной платы по региону. Этот вопрос поднимала даже вице-премьер Виктория Абрамченко. Уже сегодня регионы имеют право и возможность самостоятельно определять условия труда, вводить стимулирующие меры. Во многих регионах существуют дополнительные программы стимулирования работников лесной отрасли, в том числе молодых специалистов. По нашим данным, в 2019 году в 47 субъектах РФ разрабатывались соответствующие программы. В 25 регионах эти меры зафиксированы на уровне законов. В числе мер поддержки - предоставление в собственность земельных участков, лесоматериалов для строительства жилья, субсидий на его покупку.

Подготовила Екатерина Дементьева