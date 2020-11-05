Компания Samsung в скором времени выпустит новый бюджетный смартфон, который получит сверхъемкий аккумулятор на 7000 мАч, обеспечивающий небывалую автономность. Об этом пишет 91Mobiles.

[Exclusive] Samsung Galaxy M12/ F12 live images, specifications revealed https://t.co/5vgZkKx2lg — 91mobiles (@91mobiles) November 4, 2020

Модель, по неофициальной информации, получит название F12/M12, что говорит о ее принадлежности к низкобюджетному классу, поэтому впечатляющей производительности и высокого качества съемки от него ждать не стоит.

Из других характеристик - квадрокамера с отдельным глазком вспышки, экран с диагональю 6,1 дюйма, порт USB-C, разъем для подключения наушников. Что касается цены, то она может составить около 149 евро, или примерно 13600 рублей.