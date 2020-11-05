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Новый монстр. Samsung готовит смартфон с огромной батареей дешевле 15 тысяч

Текст:   Антон Благовещенский
05.11.2020,  
18:13
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Samsung в скором времени выпустит новый бюджетный смартфон, который получит сверхъемкий аккумулятор на 7000 мАч, обеспечивающий небывалую автономность. Об этом пишет 91Mobiles.

Модель, по неофициальной информации, получит название F12/M12, что говорит о ее принадлежности к низкобюджетному классу, поэтому впечатляющей производительности и высокого качества съемки от него ждать не стоит.

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Из других характеристик - квадрокамера с отдельным глазком вспышки, экран с диагональю 6,1 дюйма, порт USB-C, разъем для подключения наушников. Что касается цены, то она может составить около 149 евро, или примерно 13600 рублей.

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