Семак признался, что у "Зенита" небольшие шансы на выход плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лацио" (1:1).

В турнирной таблице группы "F" питерский клуб идет на четвертом месте, имея в своем активе одно очко. На первой строчке расположились римляне (пять очков), на втором "Брюгге" (четыре), на третьем - "Боруссия" (три). Однако в эти минуты дортмундцы ведут со счетом 3:0 в гостях у "Брюгге".

По словам Семака, шансы у его команды на выход в плей-офф небольшие. "Жалко, что потеряли очки в домашних встречах. С бельгийцами играли лучше и заслуживали победы. Сегодня моменты были острее. Расстроены, но будем готовиться к следующим матчам. Шансы на участие в плей-офф небольшие. Будет тяжело. Сделаем все, что в наших силах", - сказал Семак.

В следующем туре Лиги чемпионов 24 ноября "Зенит" отправится в гости к "Лацио".