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05.11.2020 00:36
Рубрика: Спорт

Семак прокомментировал упущенную победу в матче с "Лацио"

Текст: Максим Домчев

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак разочарован результатом матча против "Лацио", который завершился вничью - 1:1. После матча Семак был недоволен результатом. "Зенит" долгое время вел в счете и был близок к победе, но в итоге "Лацио" удалось отыграться.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Наши домашние матчи чем-то похожи: оба раза мы пропустили в концовке, а это привело к разочаровывающему результату. Очень жаль, что не смогли реализовать отличный момент во втором тайме - вполне могли увеличивать преимущество и доводить до победы. По этой причине, а также потому, что "Зенит" вел игру большую часть времени, мы и разочарованы ничьей" - цитирует Семака сайт УЕФА.

Также наставник "Зенита" оценил дальнейшие шансы на выход из группы.

"Шансы на выход в плей-офф небольшие. Будет тяжело, но будем делать все, что в наших силах. Надо смотреть, как будут играть соперники", - сказал он.

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