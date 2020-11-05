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Сериал с Питером Сарсгаардом "Допрос" закрыт после первого сезона

Новости
    05.11.2020, 16:03
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Допрос" (Interrogation), многосерийный атипичный детектив Джона Манкевича ("Карточный домик") и Андерса Вейдерманна с Питером Сарсгаардом в главной роли, не продвинулся дальше первого сезона.

Фото: twitter.com/ BrandonDavisBD
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Как сообщает THR, сервис CBS All Access принял решение свернуть лавочку. Напоследок похвалив создателей и актеров шоу. Мол, они, конечно, все большие молодцы и просто потрясающие ребята… но нет.

"Допрос" основан на реальных событиях. В центре - Эрик, осужденный за жестокое убийство своей матери. Но не факт, что он его совершал. Что мужчина и пытается доказать на протяжении двадцати лет.

Ответ - в финале десятисерийного сезона.

Кстати, помимо "Допроса" CBS All Access так же избавился от сериалов "Один доллар", "Расскажи мне сказку" и действительно странного "Странного ангела".

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