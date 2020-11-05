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05.11.2020 10:29
Рубрика: В мире

Штаб Байдена создал сайт, посвященный переходу власти к новому президенту

Текст: Константин Волков

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена создал сайт, на котором планирует оповещать о передаче власти новому президенту, несмотря на то, что результаты выборов пока что неизвестны.

Рейтинги спецэфиров на ТВ по итогам выборов в США оказались низкими

Как отмечается на сайте, это делается для того, чтобы администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис могла "с первого дня приступить к делам". При этом, правда, на новом сайте упоминается, что подсчет голосов еще не закончен. Также там пока нет информации о плане передачи власти новому президенту.

Исход выборов в США в настоящее время остается под вопросом. Для победы кандидату надо получить 270 голосов выборщиков. Согласно прогнозам FoxNews, сейчас у Байдена 264 голоса, у Трампа - 214.

Видео: RT

В мире США Выборы президента США-2020 РГ-Видео

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