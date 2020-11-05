Штаб Байдена создал сайт, посвященный переходу власти к новому президенту

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена создал сайт, на котором планирует оповещать о передаче власти новому президенту, несмотря на то, что результаты выборов пока что неизвестны.

Как отмечается на сайте, это делается для того, чтобы администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис могла "с первого дня приступить к делам". При этом, правда, на новом сайте упоминается, что подсчет голосов еще не закончен. Также там пока нет информации о плане передачи власти новому президенту.

Исход выборов в США в настоящее время остается под вопросом. Для победы кандидату надо получить 270 голосов выборщиков. Согласно прогнозам FoxNews, сейчас у Байдена 264 голоса, у Трампа - 214.

Видео: RT