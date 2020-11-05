Штаб Трампа потребовал приостановки подсчета голосов еще в одном штате

Предвыборный штаб Дональда Трампа обратился в суд штата Джорджия с заявлением, что республиканским наблюдателям не обеспечили достаточного присутствия во время подсчета бюллетеней. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Associated Press.

"Жители Джорджии с 1992 года голосуют исключительно за республиканцев. Как рассказал глава избирательной комиссии штата Брэд Раффенспергер, осталось подсчитать около 200 тысяч бюллетеней. По предварительным данным, Трамп там незначительно опережает Байдена", - цитирует издание РБК.

Джорджия - уже третий штат, в котором Трамп потребовал остановить подсчет голосов. До этого аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании. Трамп также намеревается добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине, где победу с перевесом в 0,7% голосов одержал Джо Байден.

Напомним, всеобщие выборы в США состоялись третьего ноября. О том, насколько их ждало крайне поляризованное американское общество, говорит рекордная за последние 100 лет явка - более 157 из 224 миллионов зарегистрированных американских избирателей (65,7 процента). Причем более 100 миллионов проголосовали досрочно и преимущественно по почте. Продолжающийся после закрытия избирательных участков подсчет поданных таким способом бюллетеней больше всего и возмущает Трампа, заявляющего о мошенничестве и фальсификациях.