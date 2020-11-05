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05.11.2020 17:50
Рубрика: Общество

Ледовые творцы

Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8304)
Приближающаяся зима обещает быть в целом по России еще холоднее, чем предыдущая. Об этом рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом он отметил, что по отношению к норме она будет теплее. В отдельных регионах зимние температуры будут соответствовать многолетним средним климатическим значениям. Но таких аномалий, как зимой 2019/2020 годов, когда в центре европейской территории не сформировался снежный покров, в Гидрометцентре не ожидают. Синоптик напомнил, что в прошлом году аномальное тепло было связано с постоянным поступлением воздуха с Атлантики. Причем теплые воздушные массы проникали не только в европейскую часть страны, но и за Урал, и дальше, в азиатскую часть.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Но вот будет ли снег и насколько интенсивный, синоптики пока сказать не могут. "Это за пределами существующих моделей прогнозов", - поясняет Вильфанд.

Хотя осень пока на редкость теплая и очень напоминает осень 2019 года. Так, октябрь 2020 года, как уточнил Вильфанд, стал самым теплым за всю историю наблюдений на европейской части России. Октябрь 2019 года лишь немногим не дотянул до первых мест по теплу. Пока он на четвертой позиции.

Средняя температура завершившегося октября, по данным главной московской метеостанции на ВДНХ, составила 9,2 градуса. В прошлом году средняя температура октября была 8,8 градуса.

Ноябрь 2019 года начался с довольно прохладной погоды - ночью столбики термометров опускались до минус 4, днем было около нуля градусов. Но к 4 ноября днем потеплело до плюс 8-9 градусов. А 5 ноября в Москве было почти плюс 13 градусов. И такая погода держалась еще пару дней. Потом начались колебания, но в целом до 20-х чисел ноября стояли аномальные плюсовые температуры со средним значением 5-7 градусов в дневные часы. После 21 ноября стало немного подмораживать, но похолодание надолго не задержалось. К концу месяца опять было плюс 3-4 градуса днем, ночью около нуля. Нынешний ноябрь, по прогнозу Гидрометцентра, тоже в целом ожидается теплым.

В ближайшие пять дней в центральных регионах будет не по-ноябрьски тепло. "Вот прогноз отклонений, аномалий температуры воздуха на ближайшие пять дней. На картах видно, что на европейской территории России очень много не просто красного, а такого малинового цвета. Он обозначает высокие отклонения от нормы", - пояснил Роман Вильфанд.

Будет ли в этом году снег и насколько он окажется интенсивным, синоптики пока спрогнозировать не могут

Но с 10 ноября очаг аномального тепла переместится на территорию Сибири, где аномалии будут достигать 12 градусов. А вот в столичном регионе и центральных областях начнется понижение температуры. Связано это будет с перестройкой атмосферных процессов. Центр европейской территории окажется в холодной части антициклона. Похолодает сразу на 7-8 градусов. В понедельник и вторник на следующей неделе днем уже плюс 2-7 градусов. А по ночам возможен слабый минус. Но снега пока не ожидается.

Как долго продлится такое похолодание в Центральном округе, синоптики уточнят позже. "До середины следующей недели точно. Может быть, это похолодание будет и более длительным", - сообщил Вильфанд.

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