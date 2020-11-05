СМИ: Халк может вернуться в "Зенит"

Бразильский нападающий Халк рассматривает вариант своего возвращения в санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит".

Контракт бразильца с китайским клубом "Шанхай СИПГ" истекает в декабре, и представители 34-летнего игрока занимаются поиском новой команды, куда он перейдет в статусе свободного агента.

По данным издания mynet.com, услуги 34-летнего бразильца, помимо "Зенита", были предложены еще трем клубам - турецкому "Галатасарю", португальскому "Порту", за который он уже играл, и бразильскому "Сан-Паулу".

Халк защищал цвета "Зенита" с 2012 по 2016 год, после чего перебрался в "Шанхай СИПГ". Всего за "сине-бело-голубых" он провел 148 матчей и забил 76 мячей. Вместе с питерцами Халк стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.