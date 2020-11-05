Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников до 22 ноября

Режим дистанционной учебы для московских старшеклассников продлевается. Об этом говорится в новом указе мэра Сергея Собянина.

Учеба в таком формате для учащихся 6-11 классов продлится еще две недели: с 9 по 22 ноября.

"Многие учителя и ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации, и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", - отметил мэр.

Ранее глава города заявлял, что дети вернутся в школы, как только позволит эпидситуация.