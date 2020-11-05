Причем ученые сделали это не в удаленном режиме, не онлайн и не по телефону, как сегодня практикуют различные социологические службы или центры. ФНИСЦ РАН - серьезное научное учреждение. Новый массовый опрос населения был проведен строго по той же методике, что и в "мирное время": способом подробных персональных интервью, с глазу на глаз. Естественно, с соблюдением всех противоэпидемических норм - в маске, перчатках и так далее.
Опросы датированы первой половиной сентября этого года, как раз между двумя "волнами" коронавируса. Время тоже было выбрано точно - когда общество уже прошло период первого шока. Люди ответили на самые важные сейчас вопросы. Что они думают о сегодняшней ситуации и о будущем страны? Чего боятся и во что верят? На какие средства живут? Каковы могут быть последствия пандемии? Насколько адекватно действовала в борьбе с ней местная, региональная и федеральная власть? И вообще - что делать и как жить дальше?
Считаем потери
Чего коронавирус нас лишил? Перечень получился длинным. 38% опрошенных сказали, что у них сильно выросли расходы на продукты и лекарства. У 35% сократились доходы. 15% россиян за этот год вынуждены были потратить большую часть своих сбережений "на черный день". Треть отказалась от планов на отпуск, 27% - от привычных форм досуга, 18% - отменили запланированные мероприятия. Одно из самых болезненных (в прямом смысле) последствий коронавируса - 23% респондентов пришлось отложить на потом решение своих проблем со здоровьем, не связанных с ковидом. При этом, по данным сентябрьского опроса, сами переболели опасной болезнью 9% россиян.
12% респондентов из-за пандемии потеряли работу. У 13% - повысилась рабочая нагрузка, а зарплата осталась прежней. 11% были отправлены в неоплачиваемый отпуск и еще столько же - на удаленку. 7% столкнулись с задержками зарплат. Таким образом, каждый десятый работающий россиянин с каким-то негативом да столкнулся. Правда, все осталось по-прежнему у 15% опрошенных. У 12% пострадали близкие, но не они сами.
Но, оказывается, нет худа без добра. 16% опрошенных отметили и положительный эффект длительной пандемии: они стали внимательнее относиться к своему здоровью. 8% освоили новые навыки удаленной работы. У 7% улучшились отношения в семье (правда, у 6% - стали хуже). 5% научились чему-то новому для получения или сохранения работы, а 4% - нашли ее вновь. Столько же граждан открыли для себя новые виды досуга - в том числе в режиме онлайн. В целом, правда, мало кто от кризиса выиграл. Из каждых ста человек лишь двое увеличили свой доход, бурлят новыми планами. Открыл новый бизнес один из сотни. Остальные - в общем невеселом строю.
Коронавирусные месяцы дались людям тяжело. По сравнению с прошлым годом выросло число тех, кто оценивает ситуацию в стране как напряженную, кризисную (их сейчас больше половины - 51%, а было 46%). На 3% больше стало тех, кто считает положение дел "катастрофическим" - теперь таких ответов 9% от общего числа. Правда, такая цифра все-таки не дает поводов говорить о "панике в умах". Люди живут своей жизнью, пусть и с оглядкой на "ковид за окном". А отметки в 10 процентов уровень "катастрофических" настроений уже достигал в прежние кризисные годы. Сейчас мы на верхнем пороге этого "коридора".
Как показал опрос, страх и отчаяние в отношении будущего страны испытывают 16% граждан. Еще 33% ощущают некоторое беспокойство. 26% надеются на лучшие времена, 16% демонстрируют спокойствие и оптимизм. И если говорить о повседневном эмоционально-психологическом состоянии общества, то оптимистов и пессимистов в нем примерно поровну.
Люди, как это обычно бывает, по-разному оценивают ситуацию "в стране вообще" и в своем ближнем круге. Бросается в глаза заметное отличие. Меньше трети россиян (31%) назвали нормальной и спокойной общее положение дел в России. Когда речь шла об их регионе, позитивных оценок было уже 45%. А обстановку в месте непосредственного проживания нормальной считают 55%. Почему так получается? Отчасти справедлив классический упрек "это все журналисты виноваты". На людей ежедневно обрушивается поток тревожных сообщений. Обратная сторона полной и правдивой информации - напряженное ожидание плохих новостей, неуверенность, страхи. В своей семье, на своей улице люди чувствуют себя гораздо спокойнее - "у нас все тихо".
Инфекция в какой-то степени "отомстила" мегаполисам, жители которых в прежние времена чаще проявляли уверенность и оптимизм, жили лучше и спокойнее. К началу осени именно обитатели густонаселенных Москвы и Санкт-Петербурга оказались среди россиян самыми большими пессимистами.
Только 14% россиян верят, что в ближайший год страна будет развиваться успешно, и это самый низкий показатель за последние пять лет. Половина считает, что нас ждут трудные времена. Хуже оценки были только на пике экономического кризиса 2014-2016 гг.
Настроения в обществе сейчас - "с чертами упаднических", ситуация - предкризисная, делают вывод авторы доклада, подготовленного ФНИСЦ РАН. Отмечая при этом, что к кризисам нашим согражданам явно не привыкать, 30-летний постсоветский период учит еще и не такому. Проблема в другом. Главное отличие сегодняшней ситуации от всех дефолтов и обвалов - ее неопределенность. Непонятно, когда и чем все это кончится.
Краски сгущаются
В течение пяти последних лет респондентам задают вопрос о том, какие изменения произошли в различных сферах жизни российского общества за последние 2 года. Как правило, негативных оценок - больше, чем позитива. Вопрос в том, какие проблемы выходят на первый план.
В 2020 году самые пессимистические оценки россияне дали четырем позициям в списке. Это уровень жизни (68% считают, что он снизился), состояние экономики страны (62%), моральное состояние общества (56%) и состояние социальной сферы. Результат ожидаемый. И тем не менее - не самый плохой на фоне тех проблем, которые пришлось преодолевать. Тревожный звонок - сильное снижение оценок в таких сферах, как моральное состояние общества (минус 9 процентных пунктов), ситуация в области прав и свобод граждан (-13 п.п.), состояние культуры и искусства (-11 п.п.). Именно так в общественных настроениях, в духовной и политической жизни и проявляется приближение кризиса.
Несколько утешает то, что вновь проявляется та же закономерность: социальную напряженность в месте, где они живут, люди называют менее острой, чем по стране в целом. И неосознанно сгущают краски, переходя от частного к общему, к тому, что знакомо понаслышке и из массмедиа.
Впрочем, хватает и личного опыта. Осенью 2020 г. практически каждый второй опрошенный (48%) сказал, что за последние 12 месяцев его материальное положение стало хуже.
Распространение коронавируса привело к росту бедности в стране. Остроту проблем несколько смягчили экстренные меры, которые предприняло правительство для поддержки граждан и наиболее пострадавших отраслей, сохранения занятости и т.д. Но уже очевидно, что откат к показателям 2015 года - налицо. За те годы, когда борьба с бедностью была объявлена государственным приоритетом, люди просто не успели создать себе "подушку безопасности" и снова обеднели сейчас. При этом две трети граждан (66%) живут исключительно на зарплату, еще 17% за счет и непостоянной работы. Более четверти трудоустроенных россиян не оформлены в соответствии с Трудовым кодексом, работодатель считает это излишней роскошью. Каждому десятому (11%) задерживают зарплату, 39% получают ее по "серым" схемам.
Компании предпочитали сокращать не штат, а фонд оплаты труда, отправляли людей в неоплачиваемые отпуска. Это позволяло формально выполнить требования президента страны и получить право на льготы. В реальности у работников - "та же бедность, вид сбоку".
Вред на пользу?
"Надо выжить", "надо переждать" - это повторяют как заклинания. Беда лишь в том, что у россиян на такое ожидание очень мало денег. Сбережения, которые помогут всему домохозяйству прожить не меньше года, есть у 6% опрошенных. Вообще, "хоть какие-то" ресурсы, крупные и не очень - в общей сложности примерно у четверти людей (28%). При этом почти у половины россиян (45%) имеются долги - по кредитам, по квартплате, частным лицам и т.д. Треть респондентов - с долгами и без накоплений. Счастливчики, у которых есть сбережения и нет долгов, - это лишь одна пятая часть граждан.
Кому на Руси жить сейчас сложнее и тревожнее всех? По данным социологов, это люди с низкими доходами, работники сферы услуг и торговли, сотрудники частных предприятий, жители небольших городов и сел. Те, кто испытал на себе последствия самоизоляции. И, конечно, семьи с детьми, инвалидами и другими иждивенцами. Противопоставить ковиду им по сути нечего.
В результате каждый второй россиянин чувствует себя беззащитным перед риском потерять работу. Повышенную тревожность проявляют даже те, кто вроде бы не настолько уязвим: сотрудники государственных предприятий, люди с высокими доходами, граждане, которым не надо в одиночку обеспечивать всю семью. Люди стали хуже оценивать свое положение в обществе - уважение окружающих, возможности, связи. Трудное, нервное время - для всех.
Большинство согласно, что коронавирус нанес стране серьезный ущерб. Но больше половины (53%) не считают его "катастрофическим" - этой точки зрения придерживаются меньше четверти респондентов (23%).
И еще одна любопытная особенность. Когда речь заходит об их личных эмоциях - спокойствии или наоборот, тревогах или раздражении, люди стремятся перед социологами "сохранить лицо". Выглядеть рассудительными, мудрыми и настроенными на победу над жизненными сложностями. Но едва фокус внимания смещается с "железного человека" на его ближайшее окружение - тут же рассказывают, как много вокруг озлобленных, агрессивных, растерянных сограждан. И это гораздо более точный индикатор. Положительные эмоции у людей и сейчас преобладают над негативом. Но тревожность в ее разных проявлениях выросла с 20% до 30%. Каждый пятый признался, что "совершенно не уверен" в своем будущем. В той или иной степени уверены в нем - около трети россиян (36%).
По данным отраслевых порталов и экспертным оценкам, после весеннего карантина так и не смогли полностью восстановиться 72% российских компаний. 39% могут не перенести новых ограничительных мер, если их все-таки введут. Обычные граждане этими данными не владеют. Но считают ситуацию в экономике достаточно сложной. 78% полагают, что последствия коронавируса нанесут ей ущерб. Только 5% сказали, что от пандемии экономике может быть и некоторая польза. Что же касается отдельных ее сфер, то больше всего людей тревожит судьба системы образования. 70% предрекают ей большие проблемы и лишь 5% - возможные улучшения. О здравоохранении так высказались 51% и 27% соответственно (усилия, приложенные в борьбе с ковидом, незамеченными не остались). 52% озабочены тем, что сейчас могут испортиться отношения людей и власти, 40% опасаются того же, говоря об отношениях между людьми.
И, конечно, никто не хочет повторения и продолжения ковид-триллера. В 2015 году отчетливый страх перед распространением эпидемий испытывали только 12% россиян. Сейчас их число выросло по крайней мере втрое.
Как все сложится, неясно. Поживем - увидим. Главное - жить. Пока перевес на стороне тех, кто уверен: в их семье все будет хорошо, а в будущее надо смотреть спокойно. Таких в России 54 процента. Как ни крути - большинство, хоть и не слишком уверенное.
Справка "РГ"
Общенациональное репрезентативное социологическое исследование выполнено рабочей группой ФНИСЦ РАН под руководством академика РАН М.К. Горшкова в период с 5 до 15 сентября 2020 г. за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-18-00505). Массовый опрос населения РФ осуществлен в 112 поселениях 22 субъектов РФ по репрезентативной общероссийской районированной квотной выборке (2000 респондентов).
Итоги опроса комментирует академик РАН, директор ФНИСЦ РАН Михаил Горшков.
Михаил Константинович, сколько сотрудников, включая "полевых" интервьюеров, было задействовано в проведении опросов?
Михаил Горшков: Более сотни человек. И работа у них была как никогда сложной - эпидемия требует особенно строгих мер безопасности, во многом ограничивает исследователя, влияет на реакцию людей. Но обойтись без массовых опросов методом подробных индивидуальных интервью в нашем случае было невозможно. Экспертные оценки и сравнительный анализ их только дополняют. Достоверность, преемственность и точность научных результатов достигается именно так.
От коронавируса не спасают другие вакцины. А помог ли сейчас россиянам "иммунитет", приобретенный в борьбе с постоянными кризисами последних десятилетий?
Михаил Горшков: И да, и нет. Российское общество действительно научилось не впадать в панику, когда в экономике случается очередной катаклизм. Это особенность нашего "менталитета тридцатилетней выдержки" - сохранять психоэмоциональную устойчивость даже в трудные времена. Люди приспосабливаются, пытаются наладить свою повседневную жизнь. Кто-то ждет помощи от государства, другие рассчитывают на свои силы. После кризиса 2014-2016 годов мы наблюдали некоторый рост оптимистических настроений в обществе. Однако сейчас они уравновешиваются противоположными чувствами и опасениями. Неопределенность и непредсказуемость очень выматывают людей. Мы видим рост числа тех, кто в ходе опросов не может сформулировать свои планы на будущее, испытывает апатию, безразличие, тревожится "сразу обо всем". И все-таки даже в таких обстоятельствах россияне проявляют гораздо больше спокойствия и устойчивости, чем можно было ожидать. Делают все, чтобы сохранить стабильность хотя бы в пределах своего ближнего круга и семьи. Конечно, сейчас им как никогда нужны помощь и поддержка государства. В одиночку с пандемией даже самому сознательному гражданину бороться очень трудно.
Могут ли люди объединиться в некие группы взаимопомощи? И какой помощи граждане ждут от государственной власти?
Михаил Горшков: Общество сейчас нельзя назвать разобщенным, но и сплоченным - тоже. Скорее речь идет о балансе интересов различных его групп. Одни ощутили последствия распространения инфекции в большей степени, других это почти не затронуло. Дальше ситуация, возможно, будет меняться. Период неустойчивого спокойствия может закончиться как благополучно, так и не очень. В таких условиях особенно важно, какие шаги для стабилизации обстановки предпримет государство. Данные опросов показывают: большинство россиян уверены, что оно может управлять ситуацией, имеет для этого достаточно ресурсов - финансовых, управленческих, кадровых. Главное, чего люди ждут от власти, - это защита, поддержка, социальные гарантии, особенно для самых уязвимых групп общества. Мы видим одну важную тенденцию. Сейчас в общественном сознании резко вырос, буквально взлетел запрос на "сильную власть". С 26% два года назад - до 40% сейчас. Что не отменяет других неизменных частей триады ценностных приоритетов граждан России - идей справедливости и демократии. Очень сильно выражено и требование "компетентного управления", которое способно найти баланс между жесткими карантинными мерами и смягчением последствий экономического локдауна. Защитить здоровье людей - и одновременно не дать им скатиться в бедность. И в конечном итоге - преодолеть любые кризисы вне зависимости от их причин.