Создателей белорусского Telegram-канала обвинили по трем статьям

Создателей Telegram-канала Nexta, специализирующегося на белорусских новостях, обвиняют по трем статьям УК республики. Об этом заявил Следственный комитет Беларуси.

Степана Путило и Романа Протасевича, ранее объявленных в Беларуси в розыск, подозревают в нарушении следующих статей уголовного кодекса: "Организация массовых беспорядков", "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", а также "Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".