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05.11.2020 07:20
Рубрика: Общество

Специалист развеял миф о влиянии чеснока и лука на иммунитет

Текст: Алена Ларина
Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

В Роспотребнадзоре назвали заблуждением распространенное мнение, что употребление в пищу лука, чеснока, лимона, а также аскорбиновой кислоты может резко укрепить иммунитет.

Как рассказала РИА Новости консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Маргарита Провоторова, риск заражения инфекциями это не снижает.

Фото: NurPhoto/Getty Images
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Вообще специального продукта, способного усилить иммунитет, не существует, так как сопротивляемость организма болезням складывается из различных факторов, в том числе здорового питания. В рационе должно быть достаточно белков, витаминов и микроэлементов, которые есть в мясных и молочных продуктах, свежих овощах, фруктах, а также зелени.

По мнению Маргариты Провоторовой, миф и то, что от простуды спасет аскорбиновая кислота. Исследования показали, что она не уменьшает риск инфицирования и не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции. Поэтому употребление в пищу лимонов, грейпфрутов и апельсинов, как источника аскорбиновой кислоты с целью не заболеть, бессмысленно.

Вообще любые витаминные комплексы может назначить только врач, ведь сам человек не знает, какие витамины в его организме в дефиците. При их бесконтрольном употреблении в организме может возникнуть гипервитаминоз.

Общество Наука Общество Здоровье

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