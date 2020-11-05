Специалист развеял миф о влиянии чеснока и лука на иммунитет

В Роспотребнадзоре назвали заблуждением распространенное мнение, что употребление в пищу лука, чеснока, лимона, а также аскорбиновой кислоты может резко укрепить иммунитет.

Как рассказала РИА Новости консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Маргарита Провоторова, риск заражения инфекциями это не снижает.

Вообще специального продукта, способного усилить иммунитет, не существует, так как сопротивляемость организма болезням складывается из различных факторов, в том числе здорового питания. В рационе должно быть достаточно белков, витаминов и микроэлементов, которые есть в мясных и молочных продуктах, свежих овощах, фруктах, а также зелени.

По мнению Маргариты Провоторовой, миф и то, что от простуды спасет аскорбиновая кислота. Исследования показали, что она не уменьшает риск инфицирования и не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции. Поэтому употребление в пищу лимонов, грейпфрутов и апельсинов, как источника аскорбиновой кислоты с целью не заболеть, бессмысленно.

Вообще любые витаминные комплексы может назначить только врач, ведь сам человек не знает, какие витамины в его организме в дефиците. При их бесконтрольном употреблении в организме может возникнуть гипервитаминоз.