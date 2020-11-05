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05.11.2020 22:26
Рубрика: Спорт

Все возрасты покорны

Старейший человек мира поучаствует в Олимпийской эстафете
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 250(8304)
Японка Канэ Танака, которая в свои 117 лет носит титул старейшего человека на земле, примет участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.
Глава ОКР рассказал о задаче занять первые места на Олимпиадах 2028 и 2030 годов

Предполагается, что 11 мая Танака преодолеет с факелом 200 метров в инвалидной коляске. На этот момент ей будет 118 лет и 129 дней. Канэ должна была принять участие в эстафете еще в прошлом году, однако она была приостановлена из-за пандемии коронавируса. А Игры по той же причине были перенесены на 2021 год.

"Мы будем счастливы, если люди, увидев ее с факелом и в добром здравии, подумают: раз она все еще живет, значит, есть надежда", - сказал внук Танаки Эидзи Kuyshu News.

Танака родилась 2 января 1903 года. То есть всего через семь лет после того, как прошли первые современные Олимпийские игры. Статус старейшего человека на планете японка удерживает начиная с 2018 года.

Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Япония Олимпиада в Токио

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