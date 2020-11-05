Японка Канэ Танака, которая в свои 117 лет носит титул старейшего человека на земле, примет участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.

Предполагается, что 11 мая Танака преодолеет с факелом 200 метров в инвалидной коляске. На этот момент ей будет 118 лет и 129 дней. Канэ должна была принять участие в эстафете еще в прошлом году, однако она была приостановлена из-за пандемии коронавируса. А Игры по той же причине были перенесены на 2021 год.

"Мы будем счастливы, если люди, увидев ее с факелом и в добром здравии, подумают: раз она все еще живет, значит, есть надежда", - сказал внук Танаки Эидзи Kuyshu News.

Танака родилась 2 января 1903 года. То есть всего через семь лет после того, как прошли первые современные Олимпийские игры. Статус старейшего человека на планете японка удерживает начиная с 2018 года.