Постановление губернатора Ставропольского края от 3 ноября 2020 года № 458 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. №251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452 и от 30 октября 2020 г. № 453) следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 6.3 дополнить словами ", с 13 ноября по 26 ноября 2020 года включительно".

1.2. В пункте 9:

1.2.1. Подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:

"9.1. Организовать при наличии такой возможности перевод максимального количества работников на дистанционную работу.".

1.2.2. Дополнить подпунктом 9.11 следующего содержания:

"9.11. Перевести на дистанционную работу (если выполнение определенной трудовым договором трудовой функции возможно вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности),

вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"):

работников в возрасте старше 65 лет, в отношении которых режим самоизоляции на дому не применяется на основании пункта 8 настоящего постановления;

работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, в отношении которых режим самоизоляции на дому не применяется на основании пункта 8 настоящего постановления;

беременных женщин.".

1.3. Пункт 91 изложить в следующей редакции:

"91. Поручить руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края (за исключением органов исполнительной власти Ставропольского края, определенных координационным советом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края) и рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обеспечить с 05 ноября по 18 ноября 2020 года включительно перевод 50 процентов штатной численности работников данных органов на дистанционную работу.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







