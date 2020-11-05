Судебная система России признана наиболее эффективной в Европе

Европейская комиссия по эффективности правосудия Совета Европы признала российскую судебную систему наиболее технологически развитой и наименее финансово затратной в сравнении с судами 47 западных государств.

Такие выводы сделаны на основе масштабного исследования, проведенного комиссией. Как поясняют эксперты, подобный анализ проводится в Европе раз в два года.

Например, наши суды работают достаточно быстро. Людям не приходится долго ждать решения. Средний срок рассмотрения гражданских дел и экономических споров в России составляет 50 дней. Между тем в Европе на подобное разбирательство в среднем уходит 233 дня. Для справки: в Германии этот срок составляет 220 дней, во Франции - 420 дней, в Италии - 527 дней. Эксперты подчеркивают: названные страны, включая Россию, являются представителями одной правовой модели - романо-германской семьи.

То есть различие в сроках судопроизводства нельзя списать на какие-то особенности местных правил. Нет: у нас действительно лучше налажена работа.

Как подчеркивается в исследовании, Россия занимает первое место в Совете Европы по интенсивности поступления в суды административных дел: на 100 человек населения в Российской Федерации приходятся 5,3 административных дела. В то же время среднеевропейский показатель составляет всего 0,5 административных дела на одного человека. В ФРГ этот показатель составляет 0,9 дела, во Франции - 0,3 дела.

Кроме того, Российская Федерация занимает шестое место в Совете Европы по интенсивности поступления в суды гражданских дел и экономических споров: на 100 человек в России приходятся 4,1 дела этой категории, при этом среднеевропейский показатель составляет 2,4 дела. В ФРГ на 100 человек населения приходятся 1,5 гражданских и коммерческих дела. В этом году Европейская комиссия впервые изучила эффективность применения судами современных технологий. По всем показателям Россия получила высокие оценки.