Трамп обещает подать иски во всех штатах, где победил Байден

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оспорить результаты подсчета голосов во всех штатах, где претендует на победу кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

"Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств - просто посмотрите СМИ. Мы выиграем!", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее команда Трампа уже подала иски касательно злоупотреблений при подсчете голосов в штатах Джорджия, Мичиган и Пенсильвания. Ожидается, что аналогичный иск будет предъявлен и по штату Невада. Кроме того, возможен пересчет голосов в штате Висконсин. Законодательство штата позволяет объявить пересчет, если разрыв между кандидатами составляет 1 процент или меньше. На момент обработки 99 процентов бюллетеней в Висконсине Трамп отставал от республиканца Байдена на 0,7 процента.

Для победы необходимо 270 голосов выборщиков. В настоящее время у Байдена 264 голоса, у Трампа - 214.

Подсчет голосов продолжается.