В четверг проголосовавшая на президентских выборах Америка проснулась в атмосфере полной неопределенности, крайней нервозности и взаимных обвинений со стороны избирательных штабов двух претендующих на Белый дом кандидатов - Дональда Трампа и Джозефа Байдена.

Несмотря на то что в пяти штатах все еще продолжается подсчет голосов, расколотые идеологическими противоречиями американцы начали выходить на улицы с требованиями признать победу "их парня". Так, по данным издания Axios, в неожиданно проголосовавшей за демократов Аризоне вооруженные сторонники Трампа пришли к избирательным участкам и потребовали "правильно посчитать голоса". До стрельбы не дошло, но облачившаяся в тактическую экипировку полиция была к этому готова. А вот в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Портленде, Денвере и других городах без столкновений полиции с выступающими против Трампа протестующими не обошлось.

На вечер четверга Байден серьезно укрепил свое лидерство в гонке за голосами коллегии выборщиков. Для того, чтобы стать президентом в непрямой избирательной системе США, одному из кандидатов необходимо заручиться поддержкой минимум 270 выборщиков (из 538). И у 77-летнего демократа шансы добиться заветной цифры растут - спустя сутки после закрытия избирательных участков стало известно, что ему все-таки удалось победить в "колеблющихся" штатах Висконсине и Мичигане, что добавило в его копилку 20 голосов выборщиков. Теперь их у Байдена, по данным издания Politico, в общей сложности 264. Для гарантированной победы демократу остается взять верх в любом из остающихся в "подвешенном" состоянии четырех штатов.

Республиканец Дональд Трамп, напротив, прочно "завис" на отметке в 214 голосов, и для переизбрания ему теперь необходимо обскакать соперника во всех пока не закончивших подсчет поданных бюллетеней штатах: Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании. Как сообщает Национальное общественное радио (NPR), окончательные результаты станут известны в лучшем случае к завтрашнему дню, а в худшем - к 12 ноября. Пока в каждом из этих штатов Трамп лидирует с небольшим перевесом (от 30 до 160 тысяч голосов). Но чем дольше продолжается подсчет голосов, поданных преимущественно досрочно, тем меньше шансов у действующего президента США задержаться в Белом доме на очередные четыре года, по статистике, 78 процентов проголосовавших по почте избирателей поддержали Байдена.

В штабе Трампа атаку юристов возглавил личный адвокат президента и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани

Избирательный штаб Трампа, заявившего в ночь после выборов о своей победе и обвинившего демократов в стремлении ее "украсть", не теряя времени перешел к активным юридическим процедурам по оспариванию итогов подсчета голосов в "качающихся" штатах. Во-первых, республиканцы обратились в местные суды Пенсильвании, Джорджии и Мичигана с требованием остановить этот процесс, а также выявить "оскорбительные для американской демократии" допущенные нарушения. Атаку юристов возглавил личный адвокат Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который заявил о намерении разобраться с массовым голосованием "мертвых душ" за демократов. А в суд Невады ушел иск из-за допуска независимых наблюдателей к процедуре подсчета бюллетеней, а также проверке документов избирателей на подлинность.

Кроме того, адвокаты Трампа потребовали заново пересчитать голоса в Висконсине. Законы штата это позволяют, если разница между итоговыми результатами голосования за двух кандидатов составляет менее 1 процента, а здесь эта цифра находится на уровне 0,6 процента и речь идет всего о 20 тысячах спорных голосов (из 2,3 миллиона).

Надо сказать, что подобный прецедент в истории Америки был. И случился ровно 20 лет назад, когда победу на президентских выборах в 2000 году не могли поделить республиканец Джордж Буш-младший и демократ Альберт Гор. Тогда, по итогам месячного разбирательства в местных Верховном суде США, а также неоднократного пересчета голосов в штате Флорида, президентское кресло в конце концов досталось республиканцу Бушу.

Памятуя об этом горьком для демократов опыте, Байден в отличие от агрессивно настроенного Трампа занял подчеркнуто нейтральную позицию и заодно примерил на себя образ примирителя нации. Выступая с телеобращением, Байден посвятил большую часть своего выступления необходимости американцев "объединиться и залечить раны раскола".