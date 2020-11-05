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05.11.2020 13:34
Рубрика: В мире

Трамп по голосам вплотную приблизился к Байдену в ключевом штате Висконсин

Текст: Константин Волков

Под конец обработки голосов в штате Висконсин кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вплотную приблизился по количеству голосов к кандидату от демократов Джозефу Байдену, сообщает американский телеканал Fox News.

Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty
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Теперь в этом штате разница между кандидатами составляет менее 1 процента. У Трампа 48,94 процента, у Байдена - 49,57 процента.

Голоса в штате Висконсин имеют ключевое значение для Байдена. Если после окончательного подсчета голосов большинство жителей Висконсина выскажется за Трампа, то Байден не сможет набрать нужное число выборщиков, даже если одержит победу в штате Невада (где до начала подсчета голосов почтового голосования лидировал Трамп).

Для победы кандидат должен получить 270 голосов выборщиков. Пока у Байдена 264 голоса, у Трампа - 214.

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