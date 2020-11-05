УЕФА хочет изменить правила фиксации игры рукой

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин обратился к главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть правила фиксации игры рукой.

Поводом для обращения стало большое количество пенальти, назначенных после того, как мяч попадал в невольно вытянутую или поднятую игроком руку. Чеферин предлагает ввести критерий намеренности.

"Попытка четко определить случаи игры рукой привели к большому количеству несправедливых решений, что вызвало рост разочарования в футбольном сообществе. Есть много примеров, когда защитники вынуждены принимать неестественные позиции, чтобы избежать случайного попадания мяча в руку", - говорится в письме президента УЕФА.

Чеферин выразил надежду, что правило будет пересмотрено уже на ближайшем заседании Международного совета футбольных ассоциаций в начале следующего года.