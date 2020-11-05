Урожай озимых из-за сухой осени может оказаться ниже ожидаемого

Отсутствие дождей с середины лета заставило поволноваться аграриев ряда регионов центра и юга страны. Пересев грозит большими дополнительными затратами. Да и ожидать рекордного урожая озимых будет уже сложно. Впрочем, эксперты рекомендуют не делать поспешных выводов: ситуация еще может кардинально измениться.

По данным космического мониторинга Национального союза агростраховщиков (НСА), вся южная часть ЦФО и в целом Южный федеральный округ демонстрируют отставание растений в развитии, рассказал президент НСА Корней Биждов. По его словам, на начало ноября низкие абсолютные показатели вегетационного индекса (0,25-0,45) наблюдались в регионах, расположенных южнее параллели Калуга - Тула - Рязань. Наиболее низкие показатели (0,25-0,30) отмечаются в Курской, Белгородской, Воронежской областях, на юге Тамбовской и юго-востоке Липецкой областей. В последние 10 лет на 2 ноября средний индекс был на 30% выше, что говорит о более замедленном развитии растений, чем обычно.

Как рассказали в минсельхозе, по состоянию на 3 ноября 2020 года озимые культуры посеяны на площади 18,8 млн га (98,2% к прогнозной площади), что на 4,6% выше уровня прошлого года. В ведомстве приводят информацию Росгидромета, по которой на 31 октября состояние озимых культур на преобладающей территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов оценивалось как хорошее и удовлетворительное. И лишь в отдельных районах Воронежской, Тамбовской, Саратовской и Ульяновской областей из-за недостатка влаги в почве, как плохое. А в отдельных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сев озимых культур еще продолжается. На Урале и в Западной Сибири состояние всходов преимущественно хорошее, местами удовлетворительное. Пока делать прогнозы урожая озимых культур в 2021 году в минсельхозе считают преждевременным.

С этим согласны эксперты. Генеральный директор "ПроЗерно" Владимир Петриченко говорит, что пострадало от отсутствия влаги больше Черноземье. А на юге озимые могут вегетировать и в декабре. И отчасти потери компенсирует прибавка по площадям. В этом сезоне, подсчитывает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, посеяли примерно на 1 млн га больше озимой пшеницы, чем в прошлом. По его словам, после прошедших на днях дождей озимые "ожили". Например, по информации вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, в Центральном Черноземье вопрос с нехваткой влаги для озимых снят - здесь с пятницы идут дожди.Так, в Воронежской области посевы уйдут в зиму в фазе "шильце" (предшествующей всходам). "Это не очень хорошо, однако уже не раз бывало и ничем сильно страшным не заканчивалось", - говорит эксперт.

Но рекордные уровни отсутствия осадков по ряду регионов приведут к тому, что рекордную урожайность озимых уже мы не получим, считает Рылько. По его оценке, затраты на сев составляют 7-8 тыс. рублей на один гектар. Если дело дойдет до пересева, могут возникнуть проблемы с семенами кукурузы и подсолнечника - большая часть из них импортная, и они могут обойтись дорого в том числе из-за повышенного спроса.

Больше всего от засухи пострадали регионы Центрального Черноземья. Но там с пятницы идут дожди, и ситуация может выправиться

Наиболее выгодной культурой для пересева эксперты считают подсолнечник - сейчас цены на него складываются высокие. Но он имеет ограничения по севообороту.

Кроме того, отчасти снять проблему потерь для аграриев может страхование. По данным НСА на 1 октября, всего в России было застраховано 421 тыс. га озимого сева. НСА прогнозирует, что озимые в стране будут застрахованы на уровне не ниже прошлого года - 1,9 млн га. По уже поступившим данным, в страховании озимых участвуют практически все регионы Юга, Центра и Поволжья: больше всего в Волгоградской области - 72 тыс. га, в Республике Мордовия- 62 тыс. га, в Воронежской области - 60 тыс. га, Орловской - 44 тыс. га, Тамбовской - 29 тыс. га, и других.