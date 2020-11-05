В Финляндии молодых политиков обвинили в расизме

Громкий судебный процесс проходит в Финляндии, где на скамье подсудимых из-за расистских высказываний оказались молодые финские политики. Это три руководителя уже распущенной молодежной организации "Истинных финнов" Тони Ялонен, Йоханнес Сипола и Аури Саарелайнен.

Обвинения касаются их публикаций в социальных сетях. Во всех приводимых в суде цитатах постов финских политиков звучат оскорбительные и неполиткорректные высказывания в адрес темнокожих.

Обвиняемые отрицают свою вину. Однако обвинитель требует от них выплаты штрафов. Оглашение приговора назначено на 18 ноября.

Это уже не первый скандал, связанный с молодежным крылом партии "Истинных финнов". В феврале этого года один из руководителей этой организации Тони Ялонен, выступая на конференции в Таллине, открыто и с гордостью назвал себя фашистом. Именно после того скандала партия "Истинных финнов" закрыла молодежное крыло и создала совершенно новое, с более четко прописанным уставом. Ялонен был исключен из партии.