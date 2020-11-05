В Гидрометцентре спрогнозировали холодную зиму в России

При этом он отметил, что по отношению к норме она будет теплее. В отдельных регионах зимние температуры будут соответствовать многолетним средним климатическим значениям. Но таких аномалий, как зимой 2019/2020 годов, когда в центре европейской территории не сформировался снежный покров, в Гидрометцентре не ожидают.

Хотя осень пока на редкость теплая и очень напоминает осень 2019 года. Так, октябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений на европейской части РФ. А, как писала ранее "Российская газета", октябрь 2019 года лишь немногим не дотянул до первых мест по теплу. Пока он на четвертой позиции.

Средняя температура завершившегося октября, по данным главной московской метеостанции на ВДНХ, составила 9,2 градуса. В прошлом году средняя температура октября была 8,8 градуса.

Ноябрь 2019 года начался с довольно прохладной погоды - ночью столбики термометров опускались до минус 4, днем было около нуля градусов. Но к 4 ноября днем потеплело до плюс 8-9 градусов. А 5 ноября​ в Москве было почти плюс 13 градусов.​ И такая погода держалась еще пару дней. Потом начались колебания, но в целом до 20 чисел ноября стояли аномальные плюсовые температуры со средним значением 5-7 градусов в дневные часы. После 21 ноября стало немного подмораживать, но похолодание надолго не задержалось. К концу месяца опять было плюс 3-4 градуса днем, а ночью около нуля. Нынешний ноябрь, по прогнозу Гидрометцентра, тоже в целом ожидается теплым.

Хотя уже на следующей неделе в столичном регионе и центральных областях начнется понижение температуры. По ночам возможны слабые заморозки, днем в пределах плюс 2-7 градусов. Но снега не ожидается.