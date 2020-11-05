В Госдуму внесен проект о гарантиях для экс-президента

Новости

Трамп обещает подать иски во всех штатах, где победил Байден 20:39
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 80 военнослужащих 20:38
В испанском храме нашли каменный бюст средневекового строителя 20:15
Путин продлил полномочия главы Курчатовского института Ковальчука 20:00
Путин наградил Скворцову и Вертинскую 19:56
На Кубе в 2021 году проведут всеобщую вакцинацию от коронавируса 19:56
СМИ: Халк может вернуться в "Зенит" 19:44
Депутаты предлагают не штрафовать аптеки за отсутствие ассортимента 19:38
Петербургские школы вернутся к обычному режиму работы после каникул 19:37
Завершено следствие по уголовному делу экс-главы Раменского района 19:29
В Калининграде представили музыкальную историю об Александре Невском 19:12
190 тыс работодателей в Москве заявили о переводе сотрудников на дистант 18:42
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах 18:24
Захарова: Россия озабочена переброской боевиков в Нагорный Карабах 18:21
Звезде "Дома-2" запретили въезд в Россию 18:05
Из Российского военно-исторического архива похитили старинный документ 18:03
Результат теста Шунина на коронавирус оказался сомнительным 18:03
Росстат подсчитал, насколько выросли цены за неделю 17:57
Спасенная после падения из окна девочка встретилась со спасателем 17:54
МИД РФ: Выборы в США показали недостатки американской избирательной системы 17:43
Ушел из жизни автор хитов Uriah Heep и Blackfoot Кен Хенсли 17:41
Собянин не планирует вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса 17:38
Кинофестиваль "Лістапад" пройдет в смешанном формате 17:36
Освобождены двое россиян, захваченных пиратами в Нигерии 17:34
Денис Проценко: Весной в Москве будет меньше заразившихся коронавирусом 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
05.11.2020 20:04
Рубрика: Власть

Право на иммунитет

В Госдуму внесен проект о гарантиях для экс-президента
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8304)
В Госдуму внесен законопроект, который приводит в соответствие с Конституцией гарантии для экс-главы государства. Документ закрепляет его важную роль в системе публичной власти, указали авторы. Также меняется порядок лишения неприкосновенности экс-главы государства. В процедуре повышается роль парламента.
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Законопроект в развитие норм обновленной Конституции внесли глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Авторы предложили изменить положения закона "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Сенаторы одобрили законы о правительстве, КС и силовых ведомствах

Андрей Клишас объяснил журналистам, что меняет документ. Раньше экс-глава государства пользовался иммунитетом только за те деяния, которые были совершены непосредственно на президентском посту. А теперь норма об иммунитете распространяется и на деяния, совершенные в другое время, "не привязанное" к сроку полномочий президента.

Что именно понимается под неприкосновенностью экс-президента? Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. При этом иммунитет будет распространяться на жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, а также документы, багаж и переписку.

Неприкосновенность экс-президента является логическим продолжением иммунитета, предоставляемого действующему главе государства, считает автор. "По истечении срока своих полномочий такое лицо вправе рассчитывать на уровень защиты и правовых гарантий не ниже тех, которые были ему предоставлены при осуществлении президентских полномочий, - отметил Андрей Клишас. - Такой порядок выступает гарантией против необоснованных преследований бывшего главы государства и признает значимость его роли в общей системе публичной власти". При этом новый законопроект не вводит запрет на привлечение экс-президента к ответственности за госизмену и другие тяжкие преступления, подчеркнул сенатор. Просто будет действовать особый порядок, предполагающий снятие иммунитета.

Экс-президентов уже могут лишать неприкосновенности в случае возбуждения уголовных дел по указанной категории преступлений. Законопроект совершенствует этот механизм, повышая роль парламента. Сейчас, как напомнил Клишас, данную процедуру инициирует председатель Следственного комитета РФ, направляя представление в Госдуму. Теперь же именно депутаты должны будут выдвинуть обвинение в совершении тяжкого преступления. Инициатива об этом должна поступить не менее чем от трети народных избранников, а проголосовать "за" - две трети. При этом обвинение должен подтвердить Верховный суд, указав в своем заключении на наличие в действиях экс-президента признаков тяжкого преступления. А Конституционный суд выдаст заключение о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Для сохранения стабильности в обществе это очень важный законопроект

Только на основании обвинения от Госдумы Совет Федерации сможет принять решение о снятии неприкосновенности, причем для вынесения вердикта нужно одобрение не менее двух третей сенаторов. У Совфеда будет три месяца на принятие решения, иначе обвинение считается отклоненным. "Для сохранения стабильности в обществе это очень важный законопроект. Речь идет не о фамилиях, а о конкретных правовых отношениях", - пояснил Павел Крашенинников.

Власть Работа власти Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Конституция России Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное
Рубль начал быстро укрепляться после выборов в США
Комитет Госдумы поддержал президентский проект о Госсовете
В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу
Названа причина наезда на остановку в Москве
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части