В Госдуму внесен проект о гарантиях для экс-президента

Законопроект в развитие норм обновленной Конституции внесли глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Авторы предложили изменить положения закона "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Андрей Клишас объяснил журналистам, что меняет документ. Раньше экс-глава государства пользовался иммунитетом только за те деяния, которые были совершены непосредственно на президентском посту. А теперь норма об иммунитете распространяется и на деяния, совершенные в другое время, "не привязанное" к сроку полномочий президента.

Что именно понимается под неприкосновенностью экс-президента? Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. При этом иммунитет будет распространяться на жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, а также документы, багаж и переписку.

Неприкосновенность экс-президента является логическим продолжением иммунитета, предоставляемого действующему главе государства, считает автор. "По истечении срока своих полномочий такое лицо вправе рассчитывать на уровень защиты и правовых гарантий не ниже тех, которые были ему предоставлены при осуществлении президентских полномочий, - отметил Андрей Клишас. - Такой порядок выступает гарантией против необоснованных преследований бывшего главы государства и признает значимость его роли в общей системе публичной власти". При этом новый законопроект не вводит запрет на привлечение экс-президента к ответственности за госизмену и другие тяжкие преступления, подчеркнул сенатор. Просто будет действовать особый порядок, предполагающий снятие иммунитета.

Экс-президентов уже могут лишать неприкосновенности в случае возбуждения уголовных дел по указанной категории преступлений. Законопроект совершенствует этот механизм, повышая роль парламента. Сейчас, как напомнил Клишас, данную процедуру инициирует председатель Следственного комитета РФ, направляя представление в Госдуму. Теперь же именно депутаты должны будут выдвинуть обвинение в совершении тяжкого преступления. Инициатива об этом должна поступить не менее чем от трети народных избранников, а проголосовать "за" - две трети. При этом обвинение должен подтвердить Верховный суд, указав в своем заключении на наличие в действиях экс-президента признаков тяжкого преступления. А Конституционный суд выдаст заключение о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Для сохранения стабильности в обществе это очень важный законопроект

Только на основании обвинения от Госдумы Совет Федерации сможет принять решение о снятии неприкосновенности, причем для вынесения вердикта нужно одобрение не менее двух третей сенаторов. У Совфеда будет три месяца на принятие решения, иначе обвинение считается отклоненным. "Для сохранения стабильности в обществе это очень важный законопроект. Речь идет не о фамилиях, а о конкретных правовых отношениях", - пояснил Павел Крашенинников.