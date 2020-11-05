В Госдуму внесен проект о неприкосновенности экс-президента

Напомним, что ранее граждане РФ поддержали изменения в Основной Закон в ходе общероссийского голосования, и с тех пор Госдума меняет законодательство в соответствии с принятыми решениями. Новый законопроект из "конституционной серии" внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутаты предложили изменить положения закона "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Законопроектом уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. На данный момент такое ограничение касается только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента или производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства. Новый законопроект, заявил Андрей Клишас журналистам, исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента.

Согласно тексту поправок, неприкосновенность бывшего президента РФ будет распространяться на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, а также документы, багаж и переписку.

Также важно, что данные гарантии будут предоставлены экс-главе государства вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.

Неприкосновенность экс-президента является логическим продолжением иммунитета, предоставляемого действующему главе государства, считает автор. "По истечении срока своих полномочий такое лицо вправе рассчитывать на уровень защиты и правовых гарантий не ниже тех, которые были ему предоставлены при осуществлении президентских полномочий, - отметил Андрей Клишас. - Такой порядок выступает гарантией против необоснованных преследований бывшего главы государства и признает значимость его роли в общей системе публичной власти".

Меняется порядок лишения неприкосновенности экс-президента. По нынешним нормам, это может произойти в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий. Как объяснил журналистам Андрей Клишас, данную процедуру инициирует председатель Следственного комитета РФ. Он направляет представление на эту тему в Государственную Думу. А та дает согласие на лишение неприкосновенности экс-президента.

Теперь процедура меняется. Чтобы бывший глава государства был лишен неприкосновенности, сначала Госдума должна выдвинуть обвинение в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Инициатива об этом должна поступить не менее чем от трети народных избранников. При этом обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного суда - если тот указал на наличие в действиях экс-президента признаков указанного преступления. А Конституционный суд должен предоставить заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

На следующем этапе в процесс вступает верхняя палата. Только на основании обвинения от Госдумы Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности. В документе уточняется, что для вынесения вердикта нужно одобрение не менее двух третей сенаторов. И у Совфеда будет три месяца на принятие решения после того, как депутаты выдвинут обвинение. Если в этот срок решение не будет принято, обвинение против экс-президента считается отклоненным.