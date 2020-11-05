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05.11.2020 21:05
Рубрика: В мире

В Японии разработали концепт-проект городского космодрома для Токио

Текст: Константин Волков
В Японии разработан концептуальный проект городского хаба для космических путешествий, который будет совмещать функции космодрома для космических шаттлов и научного центра по изучению космоса.
Фото: noizarchitects.com

Проект, созданный японским дизайнерским бюро Noiz Architects для некоммерческой организации Space Port Japan Association (SPJA), можно разместить на плавучем острове рядом с Токио, соединив его мостом с побережьем. Возможность устройства космопорта прямо в городе - главная особенность японского проекта. Все остальные концепции, как, например, Spaceport America в штате Нью-Мексико в США, расположены вдали от крупных населенных пунктов.

Фото: РИА Новости
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Предполагается, что из такого порта, если он будет построен, станут стартовать космические челноки на орбиту. Согласно концепции SPJA, обеспечивать полеты будет американская компания Virgin Galactic, входящая в Virgin Group Ричарда Брэнсона. Ее разгонный самолет WhiteKnightTwo поднимает космолет SpaceShipTwo до высоты 16 километров. Затем космолет отстыковывается и самостоятельно с помощью ракетного двигателя поднимается до высоты 80-100 километров. После этого он возвращается в плотные слои атмосферы и планирует на космодром.

Космопорт по замыслу японских дизайнеров представляет собой большой круг с возвышающимися над ним башнями. Внутри круга несколько этажей: технический, зал прилета, зал вылета. Крыша покрыта солнечными панелями. Также предполагается, что из центра Токио до космопорта можно будет добраться на беспилотных летающих такси, которые в настоящее время проходят испытания в Японии.

При этом сами разработчики отмечают, что пока речь идет лишь о концепции, и говорить о каких-то сроках появления космопорта рано.

В мире Восточная Азия Япония

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