В Японии разработали концепт-проект городского космодрома для Токио

В Японии разработан концептуальный проект городского хаба для космических путешествий, который будет совмещать функции космодрома для космических шаттлов и научного центра по изучению космоса.

Проект, созданный японским дизайнерским бюро Noiz Architects для некоммерческой организации Space Port Japan Association (SPJA), можно разместить на плавучем острове рядом с Токио, соединив его мостом с побережьем. Возможность устройства космопорта прямо в городе - главная особенность японского проекта. Все остальные концепции, как, например, Spaceport America в штате Нью-Мексико в США, расположены вдали от крупных населенных пунктов.

Предполагается, что из такого порта, если он будет построен, станут стартовать космические челноки на орбиту. Согласно концепции SPJA, обеспечивать полеты будет американская компания Virgin Galactic, входящая в Virgin Group Ричарда Брэнсона. Ее разгонный самолет WhiteKnightTwo поднимает космолет SpaceShipTwo до высоты 16 километров. Затем космолет отстыковывается и самостоятельно с помощью ракетного двигателя поднимается до высоты 80-100 километров. После этого он возвращается в плотные слои атмосферы и планирует на космодром.

Космопорт по замыслу японских дизайнеров представляет собой большой круг с возвышающимися над ним башнями. Внутри круга несколько этажей: технический, зал прилета, зал вылета. Крыша покрыта солнечными панелями. Также предполагается, что из центра Токио до космопорта можно будет добраться на беспилотных летающих такси, которые в настоящее время проходят испытания в Японии.

При этом сами разработчики отмечают, что пока речь идет лишь о концепции, и говорить о каких-то сроках появления космопорта рано.