В Японии забьют 330 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

В Японии зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Власти префектуры Кагава на юго-западе страны приняли решение забить 330 тысяч кур на местной птицефабрике, где ранее была выявлена инфекция. Об этом сообщает агентство Kyodo.

"Власти префектуры обратились к Силам самообороны Японии с просьбой направить к ним группу для проведения ликвидации. За прошедшие четыре дня уже погибли 3,8 тысяч зараженных кур", - цитирует агентство ТАСС.

Сообщается, что власти Кагавы в ближайшее время откроют штаб по борьбе с распространением птичьего гриппа. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга приказал ответственным министерствам призвать торговцев птичьим мясом к максимальной бдительности, провести сбор данных на месте, а также в ускоренном режиме принять меры для предотвращения эпидемии.