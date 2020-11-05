В iPhone появилась секретная кнопка, о которой до сих пор мало кто знает

С выходом iOS 14 владельцы iPhone получили доступ к новой возможности. Речь идет об управлении девайсом при помощи постукивания по задней крышке.

Активировать ее можно в разделе "Настройки - Универсальный доступ - Касание - Коснуться сзади". На выбор доступны два типа взаимодействия - двойное и тройное касание. Каждое из них может вызывать одну из более чем десятка различных команд.

Это могут быть управление громкостью, создание скриншота, запуск Siri или поиска Spotlight, переключатель приложений, переход на домашний экран, блокировка экрана, прокрутка вверх или вниз и так далее. Кроме того, на постукивание можно назначить быстрые команды - встроенные или созданные пользователем. Те, у кого установлено приложение Google, могут моментально запускать гугло-ассистента.

"Это новая физическая кнопка, на которую почти не распространяются ограничения Apple", - пишет The Verge.