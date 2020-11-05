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В iPhone появилась секретная кнопка, о которой до сих пор мало кто знает

Текст:   Антон Благовещенский
05.11.2020,  
13:40

С выходом iOS 14 владельцы iPhone получили доступ к новой возможности. Речь идет об управлении девайсом при помощи постукивания по задней крышке.

Активировать ее можно в разделе "Настройки - Универсальный доступ - Касание - Коснуться сзади". На выбор доступны два типа взаимодействия - двойное и тройное касание. Каждое из них может вызывать одну из более чем десятка различных команд.

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Это могут быть управление громкостью, создание скриншота, запуск Siri или поиска Spotlight, переключатель приложений, переход на домашний экран, блокировка экрана, прокрутка вверх или вниз и так далее. Кроме того, на постукивание можно назначить быстрые команды - встроенные или созданные пользователем. Те, у кого установлено приложение Google, могут моментально запускать гугло-ассистента.

"Это новая физическая кнопка, на которую почти не распространяются ограничения Apple", - пишет The Verge.

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