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05.11.2020 20:15
Рубрика: Культура

В испанском храме нашли каменный бюст средневекового строителя

В соборе Святого Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела обнаружили изображение средневекового строителя, высеченное в камне, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ArtNet. Предполагается, что это автопортрет каменщика, который мог участвовать в возведении здания святыни в XII веке. Имя его неизвестно.

Фото: J. Quinlan / Instytut Geologii UAM
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Бюст высокой 28 сантиметров установлен на вершине колонны, на высоте 12 метров, так, что его было сложно увидеть. К тому же он расположен в помещении, недоступном для прихожан и редко посещаемом духовенством.

Использованный для облицовки гранит трудно поддается обработке, из чего исследователи сделали вывод, что создавший произведение мастер являлся талантливым каменотесом. "Фигурка прекрасно вытесана, у лица есть индивидуальные черты. Волосы мастера детализированы, можно разглядеть все его пальцы", - прокомментировала находку историк Дженнифер Александер.

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