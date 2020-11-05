В Италии ввели комендантский час и ограничили передвижение

Власти Италии объявили об ужесточении карантинных мер в период с 6 ноября по 3 декабря - на это время в стране будет действовать комендантский час, а также разделение на сектора, в зависимости от уровня заражения в том или ином регионе.

Отдавая отчет, что свободолюбивые итальянцы уже один раз смиренно послушались властей, согласившись прошлой весной на почти трехмесячное заточение, лишив себя возможности видеться с родными и близкими, премьер Джузеппе Конте не стал, вопреки опасениям, вводить тотальный локдаун. Поскольку в Италии, которая еще прошлой весной дружно пела на балконах и вывешивала национальный триколор, изо дня в день растет недовольство и разрастается как на дрожжах движение No Mask, выступающее против введения ограничений, на этот раз Конте решил смягчить удар.

Тем не менее, на этот раз властям не удалось убедить в своей правоте ни политическую элиту, ни многих жителей Италии, уставших от многочисленных заверений о том, что "нужно набраться терпения, пережить зиму, дождаться вакцины" и вот тогда наступит "светлое будущее". Итальянцев эти аргументы больше не вдохновляют - флагов на балконах больше нет, а вместе с ними улетучилось и желание заводить патриотичную L"italiano vero.

Мера, которая, пожалуй, вызвала наименьшее сопротивление - это введение комендантского часа с 22 часов вечера до 5 утра, когда передвижение по улице будет разрешено при наличии самодекларации и исключительно по работе и учебе, состоянию здоровья и в случае крайней необходимости. Жизнь в Италии с недавних пор замирает уже после 6 вечера, когда перестают работать бары и кафе. Жителям Апеннин пришлось сильно пересмотреть свои привычки и адаптировать их под новые коронавирусные времена. Если раньше они могли спокойно сидеть за аперитивом до 8 вечера, то теперь с 5 до 6 итальянцы всеми правдами и неправдами, сняв наконец опостылевшую маску, спешат "зацепить" в любимом баре хотя бы чашечку кофе, которая для них стала глотком свежего воздуха и символ той прошлой жизни, которой им так не хватает.

Ограничения в очередной раз нанесли сокрушающий удар по итальянской школе, которой так и не удалось наладить полноценное дистанционное обучение из-за элементарной нехватки персонала, несовершенного технического оснащения и отсутствия элементарного "быстрого" интернета как в учебных заведениях, так и в домах. Согласно новым правилам, всех старшеклассников решено перевести на удаленку, а ученикам начальной школы придется впредь сидеть в классах в масках. Последний пункт, видимо, появился, потому что во многие школы так и не завезли обещанные одноместные парты.

Наибольший резонанс и возмущение итальянских губернаторов вызвало решение "центра" разделить 20 итальянских регионов, в зависимости от эпидемической ситуации, на три категории: "красный", "оранжевый" и "желтый". "Зеленой зоны" нет, поскольку вирус уверенно обосновался во всех уголках Италии. В "красных зонах", к которым на данном этапе причислены многострадальная Ломбардия, ставшая весной эпицентром заражения, Пьемонт, Валле-д"Аоста, Калабрия и Больцано, закроют магазины розничной торговли, за исключением продуктовых точек, аптек, табачных лавок и газетных киосков.

В пределах вышеуказанных регионов будет запрещено перемещаться без необходимости между отдельными городами и провинциями. Так исторически сложилось, что Италия не является по большому счету единой, сплоченной страной. В ней всегда было и есть разделение на юг и север, а жители страны редко называют себя "итальянцами", предпочитая привязку к тому или иному региону - "римлянин", "флорентиец", "генуэзец" и так далее. Эта проблема снова дала о себе знать в тот момент, когда Италия не может позволить себе отвлекаться на внутренние противоречия. Глава области Ломбардия, которого поддержали его коллеги из Венето, Лигурии и Сицилии, возмущены введением дискриминационных норм.

Ситуация усугубляется тем, что в "красных" и "оранжевых" секторах приостановят свою деятельность бары и рестораны, которым будет позволено продавать еду и напитки только на вынос и осуществлять доставку до 22 часов вечера. Владельцам питейных заведений, потерявшим надежду получить обещанную помощь от государства, приходится креативить. Например, как предприниматель из провинции Мачерата, предложивший посетителям, которые закажут ужин в его ресторане, бесплатные ночевку в одном из номеров в его же отеле. Теперь же, когда многих представителей этого цеха лишили возможности полноценно работать, у них есть два варианта: либо подчиниться, либо выходить на улицы. К последней категории принадлежат тосканские рестораторы, организовавшие марш протеста по итальянским городам, который завершится 13 ноября в Риме.

Взгляд из Берлина

Антракт до декабря

С понедельника Германия перестроилась на новые рельсы локдауна: бары и кафе не работают, рестораны продают еду только навынос, салоны красоты и фитнес-центры закрыты, театры и концертные залы объявили антракт до декабря. Ограничены и поездки по стране: отелям временно предписано заселять только бизнесменов и командированных. Как выяснил Spiegel online, в пятницу бундестаг обсудит поправки к закону "О защите от инфекций". Правящая коалиция надеется создать правовую базу для "запрета на ночевки" путешественникам из неблагополучных регионов. До сих пор Берлину и регионам не удавалось согласовать эту экстренную меру на общенациональном уровне. В октябре многие земли уже попытались заставить отели отказывать в регистрации выходцам из тех областей, где количество заражений превышает 50 на 100 тысяч жителей за неделю (разве что гость предъявит справку об отсутствии "короны"). Но гостиничный бизнес стал подавать иски в суд - и выигрывать их. Теперь же депутаты попробуют провести требование через бундестаг. Поправки призваны "сократить социальные контакты" и "ограничить мобильность граждан на время пандемии". Причем речь идет "не только о поездках в целях досуга и отдыха, но о любых видах перемещений". Исключение сделают для путешествующих по делам бизнеса.

Взгляд из Лондона

Битва за тыквы

Ровно в полночь 5 ноября Англия второй раз в этом году ушла на карантин. До 2 декабря по всей Англии не будут работать рестораны и пабы, закроются кинотеатры и фитнес-клубы, даже о походе в парикмахерскую придется пока забыть. Из магазинов оставят только супермаркеты и продовольственные лавочки. Ограничения на встречи за пределами дома максимально жесткие - англичанам придется подчиниться требованию "больше двух не собираться". Отелям не рекомендуют заселять туристов, исключение только для путешествующих по работе. Разве что детские сады, школы и вузы на этот раз продолжат работу - это, пожалуй, главное отличие от весеннего карантина. А еще власти обещали более строгие полицейские проверки. Нарушителям грозит штраф от двухсот до шести с половиной тысяч фунтов, юридическим лицам - от тысячи до десяти тысяч. За день перед закрытием британцы массово высыпали на улицы, чтобы сделать "последний глоток свободы" - и не только. Как передает BBC, многие пабы зазывали гостей напоследок пропустить пинту-другую. Так, владелец таверны в Нортумберленде накануне опубликовал в Twitter пылкое воззвание к землякам: "Сегодня последний день перед карантином! Помогите нам утилизировать все бочковое пиво и сидр. Это надо сделать между полуднем и 10 часами вечера". Не обошлось без курьезов. Так, всю прошлую неделю торговцы и регулирующие органы спорили о том, считать ли тыкву едой или атрибутом Хэллоуина, который в этом случае следовало запретить к продаже.

Подготовила Екатерина Забродина