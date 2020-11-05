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Текст:   Марина Трубилина 
10:06 05.11.2020

В каких регионах можно накопить на первый взнос по ипотеке за год

Менее двух лет требуется россиянам, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Такие данные приводит РБК со ссылкой на ДОМ.РФ.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Эксперты оценили сроки накопления на первый взнос с учетом средних зарплат и средних размеров ипотечного кредита в период с января по сентябрь 2020 года. Предполагалось, что для получения кредита нужно внести 20% от стоимости жилья, на что откладывают 30% своей зарплаты два работающих члена семьи. При таких условиях будущим заемщикам в среднем нужно копить средства 21 месяц, в 2019 году этот показатель составлял 19,5 месяца.

Фото: iStock
Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

Быстрее всего - за год - могут накопить нужные средства жители Ямало-Ненецкого, Чукотского АО и Магаданской области. Причем в этих регионах средний размер ипотечного кредита выше общероссийского, который сейчас равен 2,45 млн рублей.

Дольше всего на ипотеку вынуждены собирать жители Северного Кавказа: например, в Дагестане на первый взнос требуется копить свыше трех лет. Более 2,5 лет собирают деньги заемщики в Мордовии, Калмыкии, Крыму и Севастополе. Около половины российских регионов копит на ипотеку от 19 до 24 месяцев.

Жители столицы собирают на первый взнос 23 месяца, петербуржцы - 22 месяца.

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