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05.11.2020 12:56
Рубрика: Власть

В Кремле назвали минусы неопределенности итогов выборов в США

Текст: Кира Латухина

Ситуация с подведением итогов президентских выборов в США может негативно сказаться на мировой экономике, считают в Кремле.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать. В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности происходящего", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Естественно, любая неопределенность в мощнейшей экономике одной из крупнейших стран имеет и потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего, для мировой экономики", - отметил Песков. "Насколько будет длительным период неясности и сильным это влияние, мы с вами увидим", - добавил он.

На просьбу дать оценку тому, что пока в США перестали звучать обвинения в адрес России во вмешательстве в эти выборы, представитель Кремля сказал: "Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать". "Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами", - считает он.

Песков также подтвердил, что во вчерашнем телефонном разговоре президенты России и Беларуси обменялись мнениями по происходящему в США.

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