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05.11.2020 13:40
Рубрика: Власть

В Кремле назвали тревожной ситуацию с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Ситуация с коронавирусом в России напряженная, но контролируемая, заявили в Кремле.
Фото: Антон Вергун/ РИА Новости Фото: Антон Вергун/ РИА Новости
Фото: Антон Вергун/ РИА Новости

На вопрос о прогнозах пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что по понятным причинам прогнозов здесь быть не может. "Эпидемия развивается, она продолжается. Ситуация действительно весьма напряженная, но она под контролем", - заверил он.

Фото: iStock
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"Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения - как на федеральном, так и на региональном уровнях", - продолжил Песков. "К сожалению, в некоторых регионах мы видим сбои, об этом известно президенту. Налажена система экстренного реагирования на подобные сбои", - сообщил он. Называть эти регионы представитель Кремля не стал: во-первых, такого списка у него под рукой не было, а во-вторых, по его словам, они хорошо известны, так как все эти ситуации фигурируют в СМИ. Песков дал совет обратиться в штаб в правительстве, потому что Кремль - не штаб для ежедневной, ежечасной работы, которая идет круглосуточно.

На вопрос о том, на какие прогнозы ориентируются в Кремле, пресс-секретарь президента заметил: "Мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Это стандартная формула поведения". Когда журналисты спросили, есть ли какие-то "красные линии" как тревожный сигнал, Песков сказал: "Ситуация в целом тревожная. И здесь не нужно каким-то рисованием заниматься, здесь нужно поддерживать внутреннюю и в целом системную мобилизацию, что и происходит".

Спектр мер, принимаемых от страны к стране, сильно различается, каждый опыт имеет как положительные стороны, так и отрицательные, заявил Песков, комментируя такие меры, как полная проверка населения или отдельных городов. "Вместе с другими странами Россия приобрела свой опыт в борьбе с этим эпидемиологическим вызовом, - сказал он. - И прежде всего именно на свой весенний опыт Россия и опирается - конечно же, принимая во внимание все наработки других стран".

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