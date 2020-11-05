В Кремле осудили попытки прикрыть верой преступления

Те, кто использует веру для оправдания своих преступлений, должны преследоваться по закону, подчеркнули в Кремле.

"Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, конечно, им не должно быть прощения, они должны преследоваться по закону, вот о чем шла речь", - объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, которые просили пояснить слова Владимира Путина на встрече с религиозными деятелями. Задавший вопрос поинтересовался, можно ли, по мнению Кремля, назвать истинно верующими тех, кто убивает за оскорбление своих чувств.

Песков посоветовал еще раз посмотреть на слова президента и участников встречи о недопустимости шагов, которые могли бы трактоваться как оскорбление чувств верующих, и недопустимости экстремистских поступков тех, кто хочет использовать подобные негативные проявления.