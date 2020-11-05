В Кремле пояснили законопроект по экс-президентам

Во многих странах закреплены гарантии неприкосновенности экс-президентов, это не какая-то новация, а оправданная практика, заявили в Кремле.

Напомним, что сегодня был внесен в Госдуму законопроект о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов РФ.

"Наиболее логично это объяснить тем, что идет целый пакет по внесению определенных новаций, связанный с пакетом изменений в Конституцию", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это практика, которая имеет место во многих странах, и она достаточно оправданна. Это не новация с точки зрения международной практики", - пояснил Песков.

Представитель Кремля согласился с утверждением, что это "доводит до ума" нынешний статус экс-президентов.