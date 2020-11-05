В Литве сократилось число учеников в русских школах

За последние десять лет в Литве на 14 процентов сократилось количество учеников в школах с русским языком обучения. Такие данные приводит Департамент статистики при Минфине республики.

Так, в 2019-2020 годах в русских школах обучались 15 079 учеников, что на 2 555 человек меньше, чем в 2009-2010 годах.

В польских школах ситуация еще хуже - там число учащихся сократилось на 21 процент, а именно на 2993 ребенка (сейчас в школах 11 177 учащихся).

Власти тем не менее объясняют эту тенденцию общими демографическими проблемами в Литве. И указывают на то, что в литовскоязычных общеобразовательных учреждениях число учеников сократилось на треть (на 110 094 человека).

Литовские СМИ напоминают, что в первые годы независимости в Литве работало 85 русских школ, а в настоящее время - не более 30.